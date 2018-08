HDM Global объявила о старте продаж смартфона Nokia 2.1 в России. Цены

HMD Global объявила о начале продаж смартфона Nokia 2.1 в России. Ориентировочная розничная цена новинки – 7 990 руб.

В Nokia 2.1 обеспечен прирост производительности на 50% по сравнению с предыдущей моделью, а увеличенный размер экрана и фронтальные стереодинамики обеспечивают широкие возможности для развлечений, и все это без необходимости заряжать смартфон в течение двух дней. Nokia 2.1 поставляется с предустановленной ОС Android Oreo (версия Go edition), созданной для смартфонов с оперативной памятью 1 ГБ и меньше.

Nokia 2.1 создан, чтобы с комфортом смотреть видеоролики благодаря HD экрану размером 5,5

дюйма, который на 20% превосходит экран предыдущей модели, и двойным фронтальным динамикам со стереозвуком. Новый смартфон оснащен мощным аккумулятором емкостью 4000 мА-ч с возможностью быстрой зарядки.

Обновленный чипсет Qualcomm Snapdragon 425 и 64-битная мобильная платформа дают прирост производительности на 50% и обеспечивают плавное и быстрое переключение между приложениями. Смартфон оснащен двумя камерами: основной – 8 МП с автофокусом и фронтальной – 5 МП, позволяющей делать селфи.

Nokia 2.1 выполнен в традиционном для компании скандинавском. Металлические детали корпуса, а также изящный, закругленный, эргономичный дизайн выделяют этот телефон среди прочих устройств. Задняя панель из поликарбоната устойчива к царапинам.

В смартфоне предустановлены оптимизированные под Android Oreo (версия Go edition) приложения Google: поиск Google Go, карты Google Maps Go, YouTube Go и «Google ассистент» для Android (версия Go), а голосовой помощник поможет быстро отправлять сообщения, звонить, пользоваться будильником и совершать другие полезные действия.

Благодаря меньшему числу предустановленных приложений и облегченным версиям приложений для ОС Android Oreo (версия Go) на смартфоне остается вдвое больше свободного места, чем при использовании ОС Android Nougat. Все смартфоны Nokia продаются с «чистой» ОС Android без предустановленного программного обеспечения, оболочек и изменений пользовательского интерфейса. Для Android Oreo (версия Go) регулярно выпускаются обновления безопасности и обеспечивается поддержка сервиса Google Play Protect, отвечающего за безопасность пользовательских данных и приложений.

Новая Nokia 2.1 будет поставляться в трех цветовых сочетаниях: синий с медью, синий с серебром, серый с серебром.

Смартфон Nokia 2.1 эксклюзивно представлен в фирменном онлайн-магазине Nokia и в розничной сети «Билайн».