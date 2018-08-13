Commvault и Lucidworks разработают технологии «умных» корпоративных данных

Commvault объявила о заключении нового соглашения о технологическом партнерстве с Lucidworks. Соглашение предусматривает совместную работу двух компаний по продвижению новых инновационных технологий на развивающемся рынке резервного копирования и защиты данных. Конвергенция технологий AI с мощными функциями резервного копирования и защиты данных ускорит поиск ценной информации в корпоративных хранилищах данных, что обеспечит «умное» использование данных, которое улучшит продуктивность и соблюдение корпоративных правил использования информации (information governance), сократит риски и повысит гибкость бизнеса.

Сегодня многие организации попали в «идеальный шторм»: внедрение облаков и виртуализации привело к распределению данных по различным устройствам, число которых постоянно увеличивается и которые необходимо защитить для обеспечения непрерывности доступа к данным. Экспоненциальный рост объемов неструктурированных данных и их усложнение затрудняют извлечение из данных ценной для бизнеса информации и увеличивают риски. Последние инновации в AI, машинном обучении, обработке естественного языка (Natural Language Processing, NLP) и поиске открывают самый эффективный путь к извлечению из больших неструктурированных объемов данных ценной и скрытой информации, что помогает цифровой трансформации бизнеса.

Решения Commvault реализуют уникальные возможности по сбору, индексации и сохранению данных в масштабе всей организации, в том числе данных из резервных копий, архивов и данных, находящихся на удаленной площадке. Интеграция этих решений с технологиями AI и машинного обучения позволит предприятиям проводить обнаружение и анализ важного контента из разных источников с учетом его специфики, включая контент, находящийся внутри предприятия и в облаке. Такая интеграция также обеспечит постоянное «обогащение» данных, с которыми работает решение Commvault: когда обновленные модели Lucidworks и аналитические данные по запросам поиска будут заново применены к данным от Commvault, то появится возможность уточнить их контекст и значение. Благодаря «обогащению» данных пользователи смогут быстрее и с применением подсказок находить необходимую информацию, что сократит затраты рабочего времени, ресурсов на обнаружение и позволит внедрить новые сценарии поиска данных.

«Наши инновационные функции AI, машинного обучения и когнитивного поиска великолепно дополняют решения Commvault для аналитики и ее платформу управления данными, позволяя клиентам построить точно подстроенную под потребности современного бизнеса ИТ-среду, – сказал Уилл Хайес, исполнительный директор Lucidworks. – Благодаря интеграции технологии Lucidworks с программным обеспечением Commvault клиенты смогут извлекать из своих данных ценную информацию и на ее основе принимать обоснованные решения о развитии бизнеса. При этом их ИТ-инфраструктура будет надежно защищена и также будут применены алгоритмы самообучения для совершенствования внутренних процессов и улучшения эффективности работы».

Commvault и Lucidworks планируют совместно разрабатывать новые продукты, которые с помощью искусственного интеллекта смогут идентифицировать и скорректировать важные данные, применять политики и процессы работы с данными, а также автоматизировать потоки работ. Эти продукты помогут клиентам ликвидировать разрывы между процессами и отказаться от использования нескольких специализированных инструментов для разных этапов обнаружения данных, управления информацией и рисками.

«Мы рады усилению нашей экспертизы и приверженности защите данных с помощью инноваций AI, которые упростят нашим клиентам внедрение новых корпоративных стратегий, – отметил Н. Роберт Хаммер, председатель правления, президент и исполнительный директор Commvault. – Благодаря сегодняшнему партнерскому соглашению мы сможем расширить наши функции аналитики на базе инновационных технологий AI и машинного обучения Lucidworks, которые будут интегрированы в Commvault Data Platform. Наше совместное решение обеспечит более прогрессивный подход предприятий к своим данным, которые они смогут использовать как ключевой стратегический актив для цифровой трансформации бизнеса, управления рисками и достижения целей бизнеса за счет более эффективного доступа к нужной информации».