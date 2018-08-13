Angara Professional Assistance открыла центр компетенций «Кода безопасности»

Angara Professional Assistance запустила Центр компетенций «Кода безопасности» (ЦК). Имеющиеся и потенциальные клиенты ГК Angara смогут оперативно воспользоваться высококвалифицированными услугами по технической поддержке, управлению и мониторингу продуктов «Кода безопасности» в области защиты сетей, виртуализации и рабочих станций.

ЦК позволит клиентам Angara Professional Assistance получить доступ к экспертизе по продуктам «Код безопасности» без необходимости заблаговременного бронирования, привлекать к анализу событий и расследованию инцидентов экспертов Angara Cyber Resilience Center и организовывать периодические аудиты настроек и качества эксплуатации инсталляций продуктов компании, используя услуги направления Технические аудиты (Health-Check, Security Health-Check). Дополнительно Центр имеет возможность коммерчески эффективных и оперативных поставок дополнительных лицензий клиентам.

«Эксперты Angara Professional Assistance имеют большой опыт работы с продуктами «Кода безопасности». В настоящий момент в Центре компетенций по продуктам вендора собраны 11 сертифицированных инженеров, которые обслуживают 150 000 пользователей и 300 сетевых устройств клиентов финансового и государственного секторов, - отметил исполнительный директор Angara Professional Assistance Александр Бодрик. - Мы расширили спектр оказываемых услуг, добавив к внедрению и технической поддержке возможность управления и мониторинга vGate и Континент TLS VPN - интегрировав вокруг продуктов «Кода безопасности» компетенции направлений Технические аудиты, Angara Cyber Resilience Center и Инженерный центр компании. Воспользоваться новым комплексным сервисом клиенты смогут, в том числе благодаря распределенной модели оказания услуг: его поддержку возьмут на себя эксперты московских и рязанских подразделений компании».