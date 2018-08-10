«Террасофт» выпустил новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online

«Террасофт», один из лидеров на российском рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, выпустил новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online 7.12.3

«Террасофт» продолжает включать в bpm’online интеллектуальные инструменты, который позволяют упростить работу пользователей и повысить качество решаемых задач. Благодаря новому механизму прогнозирования значений числовых полей, пользователь может применять модели машинного обучения для автоматического определения суммы продажи, объема заказа, длительности обработки обращения и другой числовой информации, используя закономерности из ранее накопленных данных.

Реализован целый ряд улучшений, которые позволяют значительно ускорить работу с информацией, в том числе и на больших объемах данных: появилась возможность менять список разделов, в которых проводится глобальный поиск через командную строку. Включить или отключить индексацию данных раздела для поиска можно в мастере разделов; для повышения производительности системы оптимизированы механизмы поиска дублей; выполнить импорт данных в систему теперь можно сразу из меню действий нужного раздела, справочника или детали. При этом объект для импорта указывается автоматически, а значения логических полей в импортируемом файле можно указывать в разных форматах, например, «Де/Нет», «True/False», «1/0», «+/-», «Yes/No» и т.д.; хронология по клиенту теперь включает также список связанных договоров, документов и проектов, предоставляя целостную картину по истории работы с контрагентом или контактом. Режим отображения записей (в свернутом или развернутом виде) определяется автоматически, в зависимости от объема данных.

Несколько полезных функций сделают работу пользователей проще и удобнее. Теперь при работе с объемными email-сообщениями можно развернуть рабочую область письма на весь экран. Кроме того, расширен список «горячих клавиш», которые можно использовать в реестрах. Например, вы можете перемещаться между активностями в расписании при помощи клавиши Tab, менять длительность задач сочетанием «Shift+Вверх» или «Shift+Вниз», открывать записи в реестрах нажатием на Enter и использовать другие привычные действия без использования мыши.

В дизайнере процессов добавлена возможность работы с коллекциями записей, которая доступна при вычитке данных, а также передаче и обработке ответа от веб-сервиса.

Для изучения новых возможностей bpm’online доступна бесплатная 14-дневная версия системы.