TeamIdea внедрила модуль SAP PM в компании «Берлин-Фарма»

«Берлин-Фарма» и TeamIdea (платиновый партнер SAP в составе United VARs) завершили проект по внедрению модуля SAP PM (ТОРО – техническое обслуживание и ремонт оборудования).

Выбор партнера по внедрению со стороны «Берлин-Фарма» основывался на результатах конкурса, где специалисты TeamIdea предложили оптимальный план реализации проекта.

Работа над интеграцией модуля SAP PM в бизнес-процессы компании велась на протяжении 9 месяцев. За это время силами компаний-партнеров были достигнуты высокие результаты по автоматизации процессов ТОРО и переводу операций из ручного и полу-ручного на системный уровень. Результатом достижений стали в том числе сокращение времени на ремонт и обслуживание оборудования на 20%, увеличение точности прогнозирования потребности в запчастях на 30%.

«Берлин-Фарма» получила инструмент для увеличивающейся линейки своих внутренних бизнес-процессов. Компания планирует и дальше развивать функциональность и подключать новые компоненты модуля SAP PM.

«Ключевым понятием нашей компании является добросовестность во всех сферах и начинаниях. Рады констатировать, что наш партнёр по внедрению модуля SAP PM полностью его разделяет и соответствует нашим ценностям. Результаты проекта удовлетворяют нашим ожиданиям и соответствуют поставленным целям», - сказал Виктор Викторов, главный инженер со стороны «Берлин-Фарма».

«У нашей компании большой опыт работы над проектами для фармацевтических компаний, и мы уверены, что именно накопленный за долгое время профессионализм в этой сфере позволил нам осуществить внедрение, полностью соответствующее ожиданиям заказчика», - отметил Михаил Сельков, директор проектов TeamIdea.

«В такой области как фармацевтика очень важна точность, которую как раз и помогает обеспечить SAP PM. Кроме того, с развитием бизнеса количество процессов и информации, которую надо обрабатывать, только растет. Технологии же как раз помогают руководителям не тратить время на рутинные процессы, сконцентрировавшись на стратегических задачах и развитии бизнеса», - сказал Алексей Петунин, заместитель генерального директора, директор по работе с малым и средним бизнесом SAP CIS.