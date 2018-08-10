Московский Кредитный банк обновил мобильный банк для физических лиц

Московский Кредитный банк обновил мобильный банк «МКБ Мобайл» для физических лиц.

Теперь в обновленной версии «МКБ Мобайл» клиентам стал доступен просмотр остатка лимита бесплатного снятия наличных, который составляет 30 000 рублей (эквивалент в валюте) при действующем Пакете услуг.

Для клиентов, оплачивающих услуги «Мосэнергосбыт» упрощена процедура оплаты: достаточно ввести номер лицевого счета и выбрать период оплаты – начисления подтянутся автоматически.

«С каждым днем все большее количество клиентов отдает предпочтение использованию мобильного банка. Поэтому сейчас мы сконцентрировали свои ресурсы на его развитии, чтобы максимально удовлетворить потребности наших клиентов», - прокомментировал Алексей Охорзин, директор департамента розничных продуктов МКБ.