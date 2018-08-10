MCN Telecom начал оказывать услуги связи в Австрии

Виртуальный мобильный оператор связи MCN Telecom объявил о коммерческом запуске в Австрии. Классический продуктовый портфель оператора теперь доступен малым и средним компаниям в десяти крупных городах страны.

Вена, Айзенштадт, Санкт-Пёльтен, Грац, Клагенфурт, Инсбрук, Брегенц, Зальцбург, Линц – это список городов, в которых российскому оператору было выделено более 1000 номадических номеров Австрийским регулирующим органом по вещанию и телекоммуникациям (RTR).

Австрия стала четвертой европейской страной, в которой группа MCN Telecom теперь предоставляет полный пакет фиксированных услуг связи: Телефонию, Виртуальную АТС, Чатофон, номадические (географические) номера.

Как оператор связи MCN Telecom присутствует в Европе с 2015 г., то есть с момента старта продаж телеком-услуг в Венгрии. В 2016 г. было зарегистрировано юридическое лицо в Словакии, в феврале текущего года оператор объявил о выходе на рынок Германии.

MCN Telecom обладает лицензиями и собственной инфраструктурой во всех странах присутствия. Сервер австрийской компании MCNtelecom GmbH размещен на площадке партнера телеком-оператора Innonet, офис и техническая инфраструктура которого расположены в Вене. В рамках межоператорского взаимодействия MCNtelecom заключил договоры с крупнейшими австрийским операторами связи: TMobile, Drei и A1.

«Экспансия в европейские страны – часть корпоративной стратегии, реализуемой MCN Telecom. Мы предлагаем ИТ-продукты собственной разработки на новых рынках в пределах одной и той же отрасли. Полагаем, что за счет эффекта масштаба сможем наращивать клиентскую базу и увеличивать маржинальность бизнеса. В данный момент ведем активные поиски партнеров по запуску MVNO в Европе, чтобы предлагать европейскому потребителю конвергентные услуги на единой телекоммуникационной платформе», – говорит генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.

Стоимость услуг телефонии и Виртуальной АТС в Австрии сопоставима с рыночными предложениями. В рамках стратегии клиентоориентированности оператор связи предлагает абонентам бесплатный тарифный план Виртуальной АТС FreeBasic и выгодные цены на виртуальные номера. С тарифными планами MCNtelecom в Астрии можно ознакомиться на сайте оператора.

9 августа в офисе MCNtelecom в Вене впервые состоялась презентация услуг оператора, в рамках которой были представлены решения для удобной, надежной и доступной офисной телефонии.