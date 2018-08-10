Банк «Агророс» внедрил «Рутокен ЭЦП 2.0»

«Банк «Агророс» интегрировал в свою систему дистанционного банковского обслуживания «Рутокен ЭЦП 2.0» для повышения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных клиентов.

Компания «Актив», российский производитель продуктов и решений для рынка информационной безопасности, на протяжении многих лет разрабатывает решения для банков и разработчиков систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

Одно из них - продукт Рутокен ЭЦП 2.0, предназначенный для двухфакторной аутентификации пользователей, аппаратной реализации электронной подписи, безопасного хранения ключевой информации без возможности ее экспорта. Устройство поддерживает работу с неизвлекаемыми ключами ЭП. Это означает, что при вычислении электронной подписи значение закрытого ключа не покидает пределы носителя и не может быть скопировано злоумышленниками.

Рутокен ЭЦП 2.0, сертифицированный ФСБ России, поддерживается большинством отечественных систем ДБО и соответствует новым российским стандартам ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012, что значительно упрощает переход к новым правилам в 2018 году.

«С каждым годом мы констатируем увеличение количества клиентов, активно пользующихся интернет-банком. Мы понимаем важность этого канала и поэтому уделяем значительное внимание постоянному совершенствованию информационной безопасности. Перед банком стояла задача мигрировать с западных токенов на российский продукт с поддержкой ГОСТ. Компания «Актив» помогла нам справиться с этой задачей. Внедрение Рутокен ЭЦП 2.0 в нашей системе ДБО гарантирует максимальную степень защиты при проведении банковских операций корпоративными клиентами», - отметил Сергей Говоров, советник председателя правления по информационным технологиям банка «Агророс».

«Банк «Агророс» выбрал электронные идентификаторы Рутокен ЭЦП 2.0 для формирования электронной подписи в ходе финансовых операций, совершаемых юрлицами и индивидуальными предпринимателями в системе ДБО. Клиенты банка получили удобный и эффективный инструмент, обеспечивающий повышенный уровень безопасности в дистанционных каналах. Наша продукция соответствует самым жестким требованиям к сертификации по линии ФСБ России. Поэтому и банк, и клиенты могут быть спокойны при проведении платежных операций с использованием продукции Рутокен», - сказал Дмитрий Соколов, руководитель отдела по работе с партнерами компании «Актив».