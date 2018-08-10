«Атол» протестировал сканеры для считывания защищенного кода Data Matrix

«Атол» принял участие в тестировании розничных и промышленных сканеров для выявления перечня устройств, наиболее подходящих для считывания защищенного криптографией кода Data Matrix с упаковок лекарств. Промаркированные упаковки были предоставлены оператором национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров «Честный ЗНАК» Центром развития перспективных технологий.

«Честный ЗНАК» позволит сделать товарные рынки прозрачными и создать полноценную систему гарантии подлинности и качества товаров. Технология борется с нелегальным товаром, защищает потребителей и добросовестный бизнес. Использование криптографии прописано в утвержденной правительством 28 апреля 2018 года модели функционирования системы маркировки. Защищенные коды нельзя украсть или подделать, система уведомит о том, что кто-то пытается ввести в оборот нелегальный товар и продать его.

В тестовых испытаниях приняли участие 7 наиболее популярных на российском рынке сканеров. Устройства оценивали по четырем критериям: качество считывания кода, средняя дистанция считывания средства идентификации, эффективная дистанция считывания. Кроме того, проверялась производительность используемого оборудования.

Тестирование проводилось путем сканирования 10 пачек каждой марки. Время измерялось в секундах, затраченных на сканирование всей серии. Секундомер запускался в момент первого сканирования. По итогам испытаний все сканеры получили положительные результаты, в том числе и сканер «Атол SB 2108».

«Нам важно, чтобы бизнес перешел на маркировку максимально комфортно. Сегодня существует не только запрос от рынка, но и конкретные действия со стороны производителей сканеров, направленные на их адаптацию под требования системы маркировки и прослеживаемости товаров Честный ЗНАК», – отметил руководитель направления «Фарма» ЦРПТ Антон Харитонов.

«Компания Атол разрабатывает все свои продукты и решения с учетом глубокого понимания потребностей клиентов, делая пользовательский опыт максимально комфортным. Аналогичную цель мы поставили перед собой и при решении задач, связанных с проектом маркировки. На данном этапе мы делаем все, чтобы адаптировать считывающие устройства под требования системы маркировки и прослеживаемости товаров Честный ЗНАК», – отметила директор по развитию фискальных решений компании «Атол» Юлия Русинова.