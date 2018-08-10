Asus объявила о старте продаж ультрабука ZenBook S в России. Цена

Asus объявила о старте продаж нового ультрабука ZenBook S (UX391) в России. Это 13,3-дюймовый портативный компьютер, отличающийся не только компактными размерами, малым весом и высокой производительностью, но и повышенной прочностью, соответствующей военному стандарту надежности армии США MIL-STD-810G.

Ультрабук ZenBook S весит 1 кг и заключен в цельнометаллический корпус толщиной всего 12,9 мм. Устройство доступно в двух цветовых исполнениях: престижном темно-синем (Deep Dive Blue) и элегантном бордовом (Burgundy Red) с металлический окантовкой цвета розового золота и ставшим знаковым для всей серии Zen рисунком из тончайших концентрических окружностей на поверхности крышки.

Поворотное крепление ErgoLift при открывании крышки автоматически задает оптимальный угол наклона клавиатуры 5,5 градусов для удобного набора текста, а также дополнительного охлаждения нижней панели и улучшения звучания аудиосистемы устройства.

Ультрабук ZenBook S оснащен процессором 8-го поколения Intel Core и твердотельным накопителем с высокоскоростным интерфейсом PCIe x4. Аккумулятор устройства обеспечивает до 13,5 часов автономной работы. Ультрабук ZenBook S отличается высокой скоростью передачи данных: два из трех установленных в нем портов USB Type-C наделены поддержкой интерфейса Thunderbolt 3.

Цены на новый ZenBook S начинаются от 75 990 руб. Ноутбуки уже доступны в продаже в «М.Видео» и официальном магазине Asus.