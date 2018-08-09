Synology представила масштабируемый 8-дисковый NAS сервер формата 2U

Synology выпустила RackStation RS1219+, первый масштабируемый 8-ми дисковый NAS сервер Synology с поддержкой дисков M.2 SSD, для увеличения производительности. Благодаря компактному шасси RS1219+ устанавливается в двухопорную или настенную стойку и идеально подходит для компаний малого и среднего бизнеса, позволяя им начать развитие своего бизнеса без значительных инвестиций в создание центра обработки данных.

Благодаря глубине 12 дюймов RS1219+ можно установить в двухопорную стойку, что позволяет работать в ограниченном пространстве без ненужных инвестиций в комплекты направляющих или серверные помещения.

«Мы видим спрос на создание мини-центров обработки данных в условиях ограниченного пространства, особенно для развивающихся компаний, — сказала Катарина Шао (Katarina Shao), менеджер по продуктам в Synology Inc. — Емкость хранения RS1219+ можно увеличить до 144 ТБ при подключении одного модуля расширения RX418. Благодаря этому компании получают систему хранения данных, которая масштабируется по мере развития бизнеса. С помощью кэширования SATA M.2 SSD, вставив плату адаптера M.2 под два диска SSD в разъем PCIe, можно повысить производительность и снизить задержки не занимая передние отсеки для дисков».

RS1219+ работает на базе удобной и современной операционной системы для Synology NAS — DiskStation Manager — и предлагает полезные приложения, обеспечивающие безопасность данных и повышающие продуктивность работы. Компания Synology получила множество одобрительных отзывов от СМИ, что позволило системе NAS среднего масштаба занять первое место в рейтинге решений для хранения данных в исследовании TechTarget и семь лет подряд получать награду «Выбор читателей журнала PC Mag».

RS1219+ можно приобрести вместе с дополнительной услугой «расширенная гарантия» Synology (EW202) (доступно в некоторых регионах мира) продлевающей гарантийный срок на оборудование до 5 лет.