Сбербанк впервые представил рейтинг «безналичных» регионов и городов России

Сбербанк впервые представил исследование «Рейтинг безналичных регионов и городов России». В лидеры рейтинга вышли регионы Северо-Западного федерального округа.

Наибольшую долю торгового оборота по картам по отношению к сумме снятия наличных и торгового оборота продемонстрировал Ненецкий автономный округ с показателем 56,1%, далее следуют республики Коми и Карелия — 48,81%, Мурманская (48,45%) и Тюменская области (48,18%).

Лидером среди городов стал Сыктывкар с долей торгового оборота в сумме снятия наличных и торгового оборота 52%. В число самых «безналичных» городов страны также вошли Петрозаводск (51%) и Тюмень (50%). Затем идут Ухта, Апатиты и Мурманск (48 %), Томск и Северодвинск (47%).

Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников отметил: «За последние 10 лет в России произошел настоящий прорыв в области использования безналичных средств платежа. По итогам 2018 года доля расходов россиян по картам в общих расходах на приобретение товаров и услуг приблизится к 50%. В 2017 году эта цифра увеличилась до 39% против всего 4% в 2008 году, то есть за 10 лет доля расчетов по картам выросла в 10 раз! Это один из самых высоких результатов в мире».

Директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана Кирсанова сказала: «Мы в Сбербанке верим в то, что один из главных факторов, необходимых для роста безналичных платежей, — это развитие инфраструктуры. Если ранее нашим фокусом было наращивание сети торгового эквайринга, то теперь, когда POS-терминалы работают даже в небольших магазинах в населенных пунктах по всей стране, мы акцентируем свое внимание на повышении эффективности работы нашей сети, развитии эквайринга на транспорте, digital-сервисах, а также удаленных сервисах для повышения удобства использования карт».