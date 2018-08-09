Prestigio представил линейку «умных» телевизоров Prestigio Smart TV. Цена

Prestigio, производитель потребительской электроники, представил линейку телевизоров Prestigio Smart TV. Устройства оснащены современным мультимедиа процессором и расширенной оперативной и накопительной памятью.

«Умные» телевизоры от Prestigio отличает эргономичный и стильный дизайн: благодаря тонкой рамке экрана и компактной подставке, они органично дополнят любое пространство. Разъемы для подключения HDMI кабелей расположены на боковой панели. Телевизор весит 4,2 кг, поэтому не требует особого подхода к установке.

Расширенная оперативная и накопительная память — 1 и 8 ГБ соответственно — позволяют превратить Prestigio Smart TV в домашний мультимедийный центр. Чтобы серфинг в интернете, просмотр фотографий и видео был удобнее, производитель дарит клавиатуру и мышь при покупке телевизора. Устройства также совместимы с веб-камерами и игровыми манипуляторами.

Благодаря функции передачи видеопотока на Prestigio Smart TV можно транслировать ролики и фильмы со смартфона или планшета. Новинка оснащена процессором ARM Cortex A7 с тактовой частотой 1,4 ГГц. Телевизор поддерживает формат Miracast.

Prestigio Smart TV с диагональю 32 дюйма уже доступен по цене 14,990 руб. Осенью этого года производитель также представит версии с диагоналями 40 и 55 дюймов.