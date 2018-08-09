Правительство Японии вложит $100 млн в оснащение больниц искусственным интеллектом

Нехватка врачей и рост расходов на медицину может привести к тому, что к концу 2022 года в стране восходящего солнца появится десять ИИ-клиник.

Японское правительство планирует объединить усилия с учеными и технологическими компаниями для создания больниц, которые будут оснащены искусственным интеллектом (ИИ), пишет «Хайтек+».

Планируется, что искусственный интеллект возьмет на себя рутинную работу, например, проведение анализов и заполнение историй болезни, что высвободит для врачей больше времени на лечение пациентов. Также ИИ поможет подобрать оптимальное решение на основе ДНК больного.

Кроме того, японские чиновники также надеются, что план подстегнет развитие медицинских и диагностических ИИ-алгоритмов местного производства, что позволит стране восходящего солнца успешно конкурировать с такими мировыми гигантами, как General Electric (США) и Siemens (Германия).

Например, Hitachi и Canon разрабатывают ИИ для анализа результатов компьютерной томографии. По прогнозам экспертов, к 2025 году рынок медицинских ИИ в Японии вырастет в 4 раза по сравнению с 2015 годом.

ИИ в здравоохранении используется и в России - в Москве разработана и пилотируется технология «цифрового зрения», которая используется для раннего распознавания онкологии. Планируется, что до конца 2018 года проект будет масштабирован на столичные поликлиники, а в ближайшем будущем будет использоваться повсеместно.