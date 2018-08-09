«Первый БИТ» автоматизировал работу с клиентами в Devino Telecom

Специалисты «Первого БИТа» создали корпоративный портал и внедрили CRM-систему «Битрикс24» в компании Devino Telecom.

Раньше сотрудники Devino Telecom использовали программный продукт, который со временем перестал отвечать ряду требований предприятия— отсутствовала интеграция с учетной системой 1С, а также ряд функциональных возможностей. Руководство Devino Telecom приняло решение не дорабатывать функциональность программы — это было сложно и дорого. Поэтому руководство компании поставило задачу перейти на другую платформу.

Исполнителем проекта стала компания «Первый БИТ». В качестве платформы для корпоративного портала и CRM специалисты «Первого БИТа» выбрали продукт «Битрикс24» в редакции «Энтерпрайз».

«Первый БИТ» реализовал схему обработки обращений клиентов в соответствии с бизнес-процессами Devino Telecom. Теперь благодаря новому корпоративному порталу сотрудники Devino Telecom могут вести полноценную работу с обращениями клиентов в службу поддержки: просматривать общий список всех заявок, историю запроса, вести переписку с клиентом.

Обращения могут поступать в «Битрикс24» из различных каналов. Они заносятся в систему менеджером вручную или автоматически — например, из письма.

Отдельно стоит отметить реализацию справочника SLA, который автоматически определяет время реакции на обращение в зависимости от его категории.

Эта функциональность позволяет организовать работу отдела техподдержки: построить систему маршрутизации заявок, запустить четкий процесс их обработки и обеспечить оперативное взаимодействие сотрудников с клиентами.

Специалистами «Первого БИТа» были настроены в Devino Telecom бизнес-процессы по сделкам: от поступления лида в CRM-систему до заключения договора с клиентом с учетом различных этапов. Переход на следующий этап сделки осуществляется только после проверки выполнения задач текущего.

«Первый БИТ» также реализовал дополнительные инструменты. Они позволяют оптимизировать работу отдела продаж Devino Telecom: карточки клиента и сделки полностью адаптированы под особенности процессов и услуг компании; инструменты формирования коммерческого предложения по заданным полям и автоматический расчет стоимости услуг; выгрузка коммерческого предложения в формате Word, а также отправка на указанную почту; функциональность согласования коммерческого предложения; создание договоров и дополнительных соглашений по шаблонам.

Чтобы информация в программе «Битрикс24» оставалась всегда актуальной, специалисты «Первого БИТа» интегрировали ее с учетной системой 1С.

Такая интеграция позволяет проводить между решениями обмен данных о контрагентах, контактах и договорах. Осуществляется также выгрузка счетов, счетов-фактур и оплат из 1С в «Битрикс24».

Кроме того, специалисты «Первого БИТа» создали в Devino Telecom систему учета входящей и исходящей корреспонденции, доработали информационный раздел wiki, а также настроили другой функционал корпоративного портала и CRM-системы.

«Результаты запуска программы "Битрикс24" в Devino Telecom оцениваем положительно. Наши специалисты в очередной раз показали высокий уровень компетенций и профессионализма, выполнив внедрение CRM-системы и решив множество задач по автоматизации бизнес-процессов компании. В отличие от предыдущей системы, которую использовали специалисты Devino Telecom, программа "Битрикс24" более гибкая и имеет меньшую стоимость владения», – сказала руководитель web-студии компании «Первый БИТ» Ольга Медведкова.