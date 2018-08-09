Партнеры ITD Group рассказали о решениях по ИБ в контексте новых трендов и угроз

Партнеры российской компании ITD Group — SurfSecure и Skybox Security, рассказали о своих решениях для обеспечения безопасного корпоративного доступа в интернет, а также для контроля над сетевыми угрозами и управления уязвимостями.

Выступление партнеров состоялось в рамках профессиональной конференции «Код ИБ Профи», которая прошла с 26 по 29 июля 2018 г. в Сочи. ITD Group совместно с вендорами-участниками развернули на мероприятии демонстрационный стенд на котором была представлена платформа Skybox Security Suite.

Конференция собрала порядка 60 руководителей служб ИТ и ИБ со всей страны. Были представители таких организаций, как «Сибур», «Газпром геологоразведка», «Золотая корона», S7 Airlines, «Российские космические системы», «Сбербанк», «Уралсиб», «ВТБ», «Яндекс», «Петер-сервиса» и др.

В своем выступлении директор по продажам Skybox в России Юрий Черкас затронул проблему крайне редкого сканирования уязвимостей на предприятиях, в то время как их число в мире растет на 700-950 каждый месяц. Для всестороннего решения связанных с этим проблем его компания предлагает свое решение Skybox Security Suite.

«С одной стороны, организации уже используют средства, которые сочетают в себе целый комплекс механизмов защиты на разных уровнях, — отметил Юрий Черкас. — С другой стороны, есть уязвимости, на эксплуатацию которых направлено большинство экплойтов, используемых при проведении атак».

В понимании топ-менеджера, Skybox Security как раз и выступает платформой, которая позволяет соединить между собой знания обо всех уязвимостях ИТ-инфраструктуры и настройках сетевой безопасности. «Такой подход не только дает полную видимость возможных векторов атак, но и позволяет существенно оптимизировать затраты на эксплуатацию сети и управление уязвимостями», — заключает он.

В ITD Group считают Skybox Security новатором на рынке информационной безопасности, который предлагает продукт совершенно нового класса. Помимо упомянутых свойств, платформа компании дает полную видимость сети, интегрируясь с более чем 120 различными ИТ- и ИБ-решениями, реализуя функциональность, свойственную продуктам класса Firewall Management.

От российского партнера ITD Group на конференции в Сочи выступил Алексей Голопяткин — руководитель направления SurfSecure. Его доклад был посвящен тематике ущерба, который компаниям наносит нерегулируемый доступ их сотрудников во Всемирную паутину с рабочих мест.

«Нельзя не заметить, что с каждым годом потребление интернет-трафика растет, а проблема бесконтрольного доступа к интернету сотрудниками компании становится все более острой, — отметил Алексей Голопяткин. — Это не только прямые потери финансов и ресурсов компании, но и огромная вероятность проникновения угроз во внутренний периметр сети».

Продукт SurfSecure, ориентированный на средние и крупные корпорации, призван решить именно эти проблемы. Разработчики называют его первым отечественным решением, поддерживающим стабильную и отказоустойчивую работу по вышеупомянутой тематике — оно не только защищает от интернет-угроз, фильтрует контент и осуществляет контроль доступа, но и обеспечивает отказоустойчивость системы и поддерживает ее стабильную работу при больших нагрузках.

ITD Group совместно с партнерами впервые приняли участие в этой конференции, а по ее итогам рассчитывают привлечь новых клиентов из регионов.

«Одним из основных векторов развития бизнеса является выход на новые рынки, — сказал Артём Мазур, директор по продажам ITD Group. — Совместно с вендорами Skybox и SurfSecure мы впервые приняли участие в конференции «Код ИБ Профи», и прорабатываем планы и стратегию работы с новыми клиентами из регионов».