Клиники запускают собственные телемедицинские программы в ONDOC

Сервис ONDOC открыл для клиник возможность самостоятельно создавать телемедицинские программы. Это позволит клиникам предоставлять полный комплекс медицинских услуг через единый личный кабинет пациента, которые будут включать в том числе и предложения по телемедицине.

Медицинские учреждения могут создать любое количество программ с разным набором включенных в них услуг. В состав программ можно заложить консультации дежурного врача 24/7, включить в пакет врачей конкретных специализаций для онлайн-консультаций или приемов в клинике, определять количество консультаций для каждого конкретного предложения.

Через ONDOC можно создавать комбинированные приемы, которые включают дополнительную онлайн-консультацию после очного приема в состав медицинской услуги; программы на срок прохождения лечения, которые включают онлайн и очные визиты к узкому специалисту; программы сопровождения или наблюдения после основного лечения; базовую подписку на онлайн-консультации дежурных врачей 24/7 на определенный срок.

Созданные программы можно продавать онлайн через личный кабинет пациента и через офлайн-каналы.

«С точки зрения бизнеса, телемедицинские программы помогают клиникам привлечь новых пациентов, выстраивать долгосрочные отношения с текущими и повышать рентабельность телемедицинского направления в клинике. Но самое важное — телемедицина дает возможность комплексно сопровождать пациентов во время лечения. Поддерживая пациентов на пути к выздоровлению, клиника повышает процент людей, которые следуют назначенному курсу терапии, проходят необходимые контрольные обследования и успешно завершают лечение», — сказал Александр Константинов, СЕО ONDOC.