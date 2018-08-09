Galard и ОТР объявили о начале партнерского сотрудничества

Galard сообщила о начале сотрудничества с ОТР, системным интегратором и разработчиком программного обеспечения. В рамках стратегического плана развития и расширения бизнеса Galard становится участником партнерской программы «ОТР Сотрудничество», которая официально доступна с 16 июля 2018 г. Программа предполагает оказание услуг по поставке ПО портфеля платформы «Опора» через сеть партнеров.

Основой создания программы «ОТР Сотрудничество» послужили партнерские соглашения в сфере внедрения и сопровождения ИТ-продуктов с крупными международными поставщиками решений: IBM, Hitachi, Infosys, Mysys, Oracle, Vmware, Arsolutions, «Криптопро» и др.

Целью программы является формирование и продвижение развитой сети партнеров, оказывающей услуги по поставке, внедрению и обслуживанию программного обеспечения, входящего в портфель платформы «Опора».

Платформа объединяет комплекс базовых технологических компонентов, выступающих «кирпичиками» систем, а также набор уже готовых прикладных решений, разработанных для различных направлений бизнеса под индивидуальные нужды заказчика.

«"Опора" позволяет создать устойчивую основу для внедрения ИТ-систем и обеспечить дополнительную гибкость, масштабируемость и конкурентоспособность инфраструктуры компании. Мы предлагаем проверенный работающий ландшафт, дающий надежность, стабильность и возможность модернизации в будущем», – сказал Арман Коспанов, директор блока федеральных проектов и ведомственных решений компании ОТР.

По условиям заключенного соглашения Galard получает все связанные с партнерским статусом преимущества: отсутствие ограничения на минимальный объем закупок; сеть региональных представительств; возможность обучения персонала на тренингах; оперативную доставку заказов и многое другое.

«Договор о партнерстве между нашими компаниями имеет стратегическое значение для развития совместного бизнеса в области внедрения современных информационных технологий. Портфель решений платформы "Опора" обширен, и это поможет нам обслуживать заказчиков на высочайшем уровне», – отметил Дмитрий Кулинич, генеральный директор компании Galard.

Вступить в партнерскую программу «ОТР Сотрудничество» может любое юридическое лицо, занимающееся распространением ПО.