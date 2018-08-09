Экс-замминистра связи назначен исполнительным директором ЦРПТ

Дмитрий Алхазов назначен на должность исполнительного директора Центра развития перспективных технологий. Он будет курировать работу товарных групп оператора системы «Честный ЗНАК», количество которых постоянно увеличивается, и выстраивать эффективное сотрудничество со всеми участниками процесса маркировки и прослеживаемости.

«Перед Центром развития перспективных технологий стоит новая для России задача – создать глобальную цифровую экосистему, охватывающую большинство товарных рынков. Команда проекта создает новую отрасль, которая призвана очистить рынки от нелегальной продукции и сформировать реальную экономику доверия. И я рад стать частью этой команды», – прокомментировал Дмитрий Алхазов.

«ЦРПТ реализует масштабный проект по созданию системы маркировки и прослеживаемости товаров, не имеющий сегодня мировых аналогов. Уверен, что значительный опыт работы Дмитрия как в бизнесе, так в сфере госуправления усилят возможности нашей команды в реализации проекта», – отметил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

Дмитрий обладает более чем 17-летним опытом работы в области IT и телекоммуникаций. Он начал свою карьеру в 2000 году в роли разработчика биллинговых систем в группе компаний CBOSS, впоследствии внедрял эти системы в российских и зарубежных операторах связи. В 2006 году перешел в AT CONSULTING, где руководил IT-проектами в компании «Вымпелком».

С 2007 по 2013 год работал в мобильном операторе «Мобильные ТелеСистемы», где в разное время занимал руководящие должности в департаменте по эксплуатации информационных технологий, департаменте координации развития инфраструктуры сети, руководил проектом строительства сетей 3G на территории России.

В феврале 2013 года возглавил департамент инфраструктурных проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. В ноябре 2013 года был назначен заместителем Министра, отвечающим за регулирование отрасли связи. В числе новшеств в регулировании, реализованных командой Дмитрия, – отказ от конкурсного распределения частот и проведение первых в истории страны аукционов на право их использования участниками рынка.

Дмитрий окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ).