BSH начала продажу в России бытовой техники, которой можно управлять со смартфона

BSH стала одной из компаний-пионеров, разработавших глобальную систему для управления десятками разрозненных «умных» бытовых приборов. Мобильное приложение, получившее название Home Connect, позволяет объединить бытовую технику нескольких брендов BSH в единое целое и открывает новые возможности для сервиса и диагностики домашней техники. Приложение доступно для устройств на платформах iOS и Android и бытовой техники брендов Bosch, Siemens и Gaggenau. Приборы с Home Connect можно приобрести как в федеральных сетях, кухонных студиях, так и в новом, недавно открывшемся магазине бытовой техники Bosch в Москве на Цветном бульваре, 2.

Благодаря Home Connect будущее стало гораздо ближе. Достаточно лишь установить мобильное приложение на смартфон, и вы сможете включать и выключать домашние приборы, выбирать программы, настраивать таймер и активировать режим энергосбережения, даже находясь за много километров от дома. С приложением Home Connect духовой шкаф, варочная панель, посудомоечная и стиральная машины, кофемашина или робот-пылесос всегда будут у вас под рукой.

Приложение Home Connect позволяет разнообразить семейное меню или найти рецепт к приближающемуся празднику — все рецепты разработаны специально для вашей духовки: достаточно выбрать в мобильном приложении нужный рецепт и нажать клавишу «Старт». Духовка автоматически начнет работать с оптимальными настройками времени и температуры. Выверенные рецепты обеспечат идеальный результат приготовления даже самых сложных блюд. Ежемесячно Home Connect предлагает несколько рецептов из сезонных продуктов или для специальных событий, эксклюзивно для пользователей Home Connect.

Как и в духовых шкафах, в приложении Home Connect доступны рецепты для варочной панели, которые позволят максимально оптимизировать процесс приготовления вкусной и здоровой пищи. С помощью набора программ Assist с использованием сенсора варки PerfectCook и сенсора жарки PerfectFry в приложении можно задать температуру в пяти различных диапазонах и быть уверенным, что выбранная температура будет точно поддерживаться – ничего не подгорит и не выкипит. В интерфейсе вы всегда будете знать, сколько уже стоит на плите определенная кастрюля. С помощью приложения Home Connect можно синхронизировать работу варочной панели и вытяжки — при включении варочной панели вытяжка начнет работать автоматически. Также приложение позволит решить еще одну головную боль любого хозяина — напоминать о снижении производительности вытяжки и необходимости заменить угольный фильтр или вымыть жироулавливающий фильтр.

С функцией Easy Start для стиральных машин, доступной в приложении Home Connect, необходимо лишь задать определенные параметры одежды, а приложение само выберет оптимальную программу стирки и дополнительные опции. Продолжительность стирки можно корректировать самостоятельно от 20 минут до 3,5 часов благодаря программе MyTime. Со временем, когда будут появляться новые программы, приложение Home Connect позволит запустить и их. Таким образом, функциональность машины расширится.

Управление посудомоечной машиной позволяет не только дистанционно включить и настроить режим мытья посуды, но также следить за запасом моющих таблеток и необходимостью вовремя включить режим очистки машины (приложение автоматически пришлет вам уведомление после 30 циклов мытья посуды). Приятным дополнением в мобильном приложении станет функция AmbientLight, которая позволяет настраивать внутреннюю подсветку посудомоечной машины в соответствии с интерьером кухни.

Если вы живете в частном доме, система Home Connect дает вам возможность экономить электроэнергию, используя альтернативные источники. Благодаря функции энергоэффективности стиральная и посудомоечная машины смогут автоматически переключиться с электрической энергии на, например, энергию солнечных батарей у вас на крыше, а если запас закончится, то система автоматически вернется к питанию от электросети.

Функция «Мой кофе» в приложении Home Connect позволяет настроить параметры напитка в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями и сохранить рецепт в памяти прибора. С помощью Home Connect можно решить даже такую сложную задачу, как приготовление кофе для большого количества гостей. Вы можете задан перечень любимых кофейных напитков ваших гостей и просто переслать его в кофемашину, которая приготовит каждый отдельный напиток один за другим. Благодаря функции «Мир кофе», помимо стандартных встроенных рецептур, теперь можно приготовить один из 19 различных кофейных напитков, включая экзотический испанский кортадо и голландский koffie verkeerd. Дистанционное управление кофемашиной позволит удаленно подогреть чашки, выбрать один из двух контейнеров для зерен с разными сортами кофе, а также контролировать свежесть молока.

С приложением Home Connect появилось решение проблемы уборки в доме. Для умного робота-пылесоса Bosch вы сможете не только задавать траекторию уборки, но и ее расписание — пылесос автоматически включится в определенный день и час, даже если вас не будет дома. Перед первой уборкой он предварительно «изучит» ваше жилье и создаст цифровую карту жилого пространства. На этом этапе вы можете дать названия комнатам и назначить их очередность в процессе уборки. Далее робот найдет путь самостоятельно. Можно также обозначить зоны, где робот не будет убирать — например, место хранения детских игрушек.

Home Connect сделает домашние дела такими же простыми, как просмотр ленты в социальных сетях. Система следит за необходимостью обслуживания приборов и замены отдельных элементов и расходных материалов, позволяет с легкостью управлять приборами дистанционно, информирует о завершении рабочего цикла, хранит информацию об ошибках и сможет заменить инструкцию по эксплуатации, если вы вдруг потеряли ее бумажный аналог. Более того, вы можете прямо через приложение заказать фирменные аксессуары и расходные материалы, разместив заказ в интернет-магазине.

Приложение Home Connect — это командный пункт управления вашей бытовой техникой. Оно доступно для бесплатного скачивания в AppStore для iOS и Google Play для Android и установки на смартфон или планшет с функцией Wi-Fi.