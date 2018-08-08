Ведущие игроки рынка цифрового контента присоединились к Национальному каталогу

Число участников Национального каталога товаров пополнилось производителем кассового оборудования «Атол», оператором фискальных данных «Первый ОФД» и провайдерами контент-сервисов «Диском» и Brandquad. Соответствующие меморандумы компании подписали с оператором проекта Центром развития перспективных технологий.

Каталог уже насчитывает 128 производителей, 6,8 тыс. поставщиков. Всего в нем зарегистрировано 220,2 тыс. товаров.

Лаборатории помогут производителям товаров оцифровывать весогабаритные характеристики и внешний вид товаров и вносить полученные данные в Национальный каталог. Информационные базы контент сервис лабораторий будут синхронизироваться с Национальным каталогом, что позволит поддерживать актуальность внесенных данных.

«ЦРПТ выступает за то, чтобы Национальный каталог разрабатывался совместно с другими игроками рынка. Участие в создании каталога добровольное и бесплатное. Производители, импортеры и контент сервис лаборатории смогут свободно регистрировать в каталоге новые товарные позиции. Одними из наших первых партнеров стали: крупнейший игрок на рынке розничной торговли России X5 Retail Group, Роскачество, ECR Russia и АКОРТ», – сказал операционный директор ЦРПТ Андрей Кириллов.

Компании, подписавшие меморандумы, договорились взаимодействовать для реализации проекта по созданию и ведению каталога: обеспечить регистрацию в каталоге всех существующих товарных позиций, в том числе относящихся к группам прослеживаемых товаров, собирать и обрабатывать справочную информации с единым описанием товара во всей товаропроводящей цепи – от производителя и импортера товара до конечного потребителя, интегрировать данные с федеральными информационными ресурсами федеральных органов исполнительной власти РФ и т.д.