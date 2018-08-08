R-Style Softlab интегрировала RS-Bank V.6 с Abbyy PassportReader SDK

R-Style Softlab интегрировала в систему RS-Bank V.6 продукт Passport Reader SDK для распознавания документов, удостоверяющих личность, производства Abbyy. Продукт позволяет обрабатывать оригиналы и ксерокопии документов Российской Федерации, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Решение автоматизирует работу банковского операциониста с бумажными носителями информации, такими как паспорт, удостоверение личности, заграничный паспорт, водительское удостоверение, и призвано сократить временные затраты на заполнение и поиск карточки клиента, а также уменьшить процент ошибок, связанных с внесением данных в АБС банка вручную.

«Заполнение карточек клиентов в режиме ручного ввода трудоемко и не исключает ошибок. Для клиентов длительное ожидание и идентификация – это показатель уровня автоматизации и технологичности банка. Наше решение сокращает время на обслуживание и повышает лояльность клиентов банка», — отметил Ринат Каримов, заместитель генерального директора и директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab».