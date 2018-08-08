Мобильная клавиатура Google теперь поддерживает 25 языков народов России

Gboard, разработанная Google мобильная клавиатура, поддерживает более 400 языков и диалектов по всему миру. Сегодня в Gboard появилась поддержка 25 языков России. В Gboard для Android добавлены бурятский, сибирско-татарский и талышский языки, а до этого — ингушский и карачаево-балкарский языки и ливвиковское наречие. Впервые носители этих 25 языков смогут пользоваться такими функциями Gboard, как автозамена, подсказки и т.д.

В России говорят на нескольких десятках языков, кроме русского. Их носителям часто бывает сложно печатать на родном языке на мобильных устройствах, особенно если эти устройства поддерживают только русский. Во многих таких языках используются, например, дополнительные кириллические символы, которых нет в стандартной раскладке. К тому же существует ряд функций, облегчающих набор текста — например, автоматическое исправление опечаток или подсказка следующего слова. Эти функции также не работали для этих языков до недавнего времени.

Полный список российских языков, которые поддерживает приложение Gboard для Android: русский, адыгейский, башкирский, вепсский, горномарийский, ингушский, кабардино-черкесский, калмыцкий, карачаево-балкарский, коми, лакский, лезгинский, ливвиковский, мокшанский, осетинский, татарский, тувинский, удмуртский, чеченский, чувашский, эрзянский и якутский (саха).