ivi и «Мультикубик» выпустили мини-кинотеатр. Цены

«Мультикубик» (на зарубежном рынке CINEMOOD) и онлайн-кинотеатр ivi объявили о создании совместного продукта — компактного кинотеатра «Кинокубик ivi», который умещается на ладони и позволяет смотреть любимые кино и сериалы даже без интернета.

«Кинокубик ivi» — беспроводной портативный проектор кубической формы с доступом к коллекции ivi: более 62 тыс. фильмов, сериалов и мультфильмов от голливудских, европейских и ведущих российских студий. «Кинокубик» — это физическое воплощение контентной платформы крупнейшего российского онлайн-кинотеатра ivi.

«Кинокубик ivi» представлен в премиальном фирменном черничном цвете ivi и оснащен встроенной памятью в 32 ГБ.

В стоимость включена подписка на ivi на 6 месяцев. Теперь перед тем, как взять устройство с собой на дачу, в отпуск или в автомобильное путешествие, достаточно скачать плейлист внутрь устройства в один клик и смотреть фильмы и сериалы в офлайн-режиме.

«У нас достаточно давно зрела идея расширения партнёрской интеграции с компанией "Мультикубик", их продукт максимально приближен к нашей философии – удобству и мобильности при просмотре любимых фильмов и сериалов. По опыту прошлой интеграции в "Мультикубик", мы высоко оцениваем потенциал нового совместного продукта и ожидаем высокий спрос со стороны пользователей. Совместными усилиями мы сделали кино и сериалы ещё ближе и доступнее», — сказала Ирина Грандель, директор по развитию бизнеса, партнерств и платной модели онлайн-кинотеатра ivi.

Компания «Мультикубик» объясняет решение выпустить ограниченную серию «Кинокубика ivi» повышенным спросом у родителей, которые хотят, в первую очередь, сами смотреть кино и сериалы, а не только показывать мультики детям. Кроме того, производители обещают каждый месяц создавать собственные киноподборки для пользователей устройства из огромной фильмотеки ivi.

«К нам стали поступать многочисленный запросы от пользователей, и мы решили расширить наше предложение, создав на базе CINEMOOD Storyteller два продукта, адаптированные для всех возрастов. "Мультикубик" с включенной годовой подпиской на приложение "МУЛЬТ" подойдет семьям с детьми до 8 лет, а "Кинокубик ivi" понравится семьям с детьми постарше, от 8 лет, в том числе, тинейджерам. Также его оценят пользователи, у которых еще нет детей, но есть желание смотреть кино в новом интересном формате», — отметил директор по развитию цифровой платформы компании «Мультикубик» Дмитрий Матросов.

Помимо ivi, контентная платформа «Кубика» поддерживает ряд других партнерств: «МегаФон.ТВ» с полным набором федеральных, региональных и кабельных ТВ-каналов, «Яндекс.Музыка», «МУЛЬТ», «Кукутики», «Смешарики» и другие.

Помимо контента партнеров, библиотека CINEMOOD содержит советские диафильмы собственного производства, уроки «Театра Теней», развивающие мелкую моторику и речь подрастающего поколения, «засыпайки» для самых маленьких и образовательный контент «IQша».

Оформить предзаказ на устройство можно на сайте кинокубик.рф по специальной цене 24.990 руб. С 1 октября Кинокубик будет доступен в ритейле по цене 29.990 руб.