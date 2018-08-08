Eset: Россия в тройке лидеров по числу Android-угроз

Вирусная лаборатория Eset представила отчет о вредоносных программах для мобильных устройств. Россия вошла в топ3 стран с максимальным числом обнаружений Android-угроз.

В Eset изучили статистику срабатываний антивирусных продуктов Eset NOD32 при обнаружении вредоносных программ для Android. В первом полугодии 2018 года большинство «пойманных» угроз пришлось на Иран (16%), Россию (14%) и Уганду (8%).

Общее число обнаружений Android-угроз сократилось на 27,48% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 12,87% в сравнении с второй половиной 2017 года. Несмотря на снижение количества попыток заражения, ежемесячно появляется около 300 новых образцов вредоносного кода для Android.

Среди наиболее активных угроз – модификации Satori и троян Exobot. В Google Play проникают новые вредоносные программы. Зафиксирована атака криптомайнеров на смарт-телевизоры на базе Android TV.

Число известных вредоносных программ для iOS в первом полугодии 2018 года снизилось на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. При этом количество новых образцов остается стабильно низким. Большинство угроз для iOS зафиксировано в Китае (61%), Тайване (13%) и Гонконге (3%).

В первые шесть месяцев 2018 года было обнаружено 348 уязвимостей для Android – 41% от общего числа уязвимостей для данной платформы, найденных в 2017 году. По мнению специалистов Eset, прошлогодний рекорд (842 уязвимости) не будет повторен. Только четверть Android-уязвимостей 2018 года являются критическими – ситуация улучшается в сравнении с прошлыми годами.

В отчетный период было найдено 124 уязвимости для iOS – 32% от общего числа уязвимостей мобильной платформы Apple, открытых в 2017 году. Лишь 12% из них относится к категории критических уязвимостей.

Eset напоминает о необходимости своевременно устанавливать обновления безопасности для Android и iOS-устройств. Eset NOD32 Mobile Security для Android распознает и блокирует попытки заражения смартфонов и планшетов вредоносным ПО.