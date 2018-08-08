«Атол» и «Казначей» готовят совместное решение для владельцев торговых автоматов

«Атол» сообщила о подготовке в рамках сервиса «Атол онлайн» совместного решения с компанией «Казначей». По итогам пилотного запуска проекта все владельцы торговых автоматов получат возможность арендовать онлайн-кассу и начать соответствовать требованиям законодательства.

По собственной оценке «Атол», годовой объем рынка фискализации вендинговых машин в деньгах составит от 400 млн руб. По планам компании, «Атол онлайн» займет не меньше 50%.

Как рассказали представители Атол, слово «ферма» используется для упрощения визуализации: это дата-центр (ЦОД), где установлены онлайн-кассы. В случае «Атол онлайн» это более 11 тыс. онлайн-касс, более 7 тыс. клиентов. При этом «ферма» подразумевает не только армию устройств, подключенных в ЦОДе, но и собственное ПО, интеграцию с CMS, CRM и учетными системами, платежными агрегаторами и банками, а также сервисную поддержку.

«Так, например, если у клиента есть интернет-магазин, и он использует для расчетов некий банк из партнерского пула "Атол онлайн" (более 30 платежных сервисов и банков), то, пройдя процедуру регистрации онлайн-кассы, он просто и быстро "подружит" устройство с эквайрингом своего банка, так как "Атол онлайн" уже интегрировал эквайринг и кассу. Если же предприниматель пользуется сервисом, не имеющим готовой интеграции, ему надо нанимать разработчика, который возьмет API и напишет код, то есть потратит 1-2 дня и 7-15 тыс. руб.», — сказали в «Атол».

Как отмечают в «Атол», ставить онлайн-кассу на каждый вендинговый аппарат — гораздо дороже для предпринимателя, чем опция подключения к одной арендованной онлайн-кассе, например, десятка вендинговых машин. К арендованному устройству при этом можно подключить нужное количество машин — одну, 30 или 100: каждая касса «Атол онлайн» за год может фискализировать более 240 тыс. чеков. Платить за услуги ОФД при этом не нужно.

