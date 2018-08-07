Вышло новое корпоративное издание TelcoJournal

MCN Telecom запустил новое корпоративное издание TelcoJournal, предназначенное для специалистов в области телекоммуникаций и ИТ. В нем рассказывается о главных новостях, ключевых трендах, технологических секретах и рецептах простым для пользователей языком.

MCN Telecom – оператор связи, разработчик программных продуктов. Реализует проекты в России с 2000 года. Развивает бизнес в Европе. Как оператор представлен в четырёх европейских странах: Венгрии, Германии, Словакии и Австрии. Обладает собственной инфраструктурой (узлы связи) и всеми необходимыми лицензиями во всех странах присутствия. В России MCN Telecom стал первым виртуальным мобильным оператором для бизнеса на базе радиодоступа Tele2 и инфраструктуры платформы MVNE MTT.

Оператор входит в список десяти лицензированных МгМн операторов РФ. Имеет прямые стыки со всеми крупными телеком-игроками, в том числе Ростелекомом, МГТС, МТС, МегаФоном и др. В рамках межоператорского взаимодействия предлагает ресурсы собственной телекоммуникационной платформы (cPaaS) с централизованным доступом к обширной номерной базе в крупных городах РФ – более 250 000 виртуальных городских и мобильных номеров.