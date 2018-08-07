Sabre интегрирует контент Booking.com в новую платформу Content Services for Lodging

Sabre, поставщик технологий для мировой индустрии туризма и путешествий, заключил новое соглашение с Booking.com, сервисом, предоставляющим путешественникам широкий выбор вариантов проживания. Таким образом, туристические агентства, использующие Sabre, получат доступ ко всему контенту Booking.com, включая альтернативные места размещения, с помощью нового разрабатываемого решения Sabre Content Services for Lodging.

Sabre Content Services for Lodging –технологическая платформа, которая объединит в Sabre GDS различные источники гостиничного контента, включая агрегаторов и агентства. ТМС и корпорации смогут выбирать и продавать миллионы вариантов проживания привычным образом, как в GDS.

«Мы постоянно работаем над расширением гостиничного контента и предлагаем агентствам еще больше различных опций, – отметила Траси Мерсер (Traci Mercer), старший вице-президент Sabre по гостиничному сегменту, наземному и морскому туризму. – Сотрудничество с Booking.com позволит добавить новые интересные и уникальные объекты размещения в наши системы. Это поможет покупателям туристических услуг удовлетворить растущий спрос на альтернативные варианты проживания и повысить качество обслуживания путешественников».

Booking.com является одной из ведущих цифровых платформ в индустрии туризма. Она предлагает более 28 млн вариантов размещения, включая более 5,4 млн домов, апартаментов и других уникальных объектов жилья. Каждые 24 часа платформа обеспечивает бронирование более 1,5 млн номеров в более чем 135 тыс. пунктах по всему миру.

«Наша миссия в Booking.com – дать людям возможность познакомиться с миром, и новое партнерство с Sabre позволит еще большему числу туристов быстро и легко найти свое идеальное место для проживания, – отметила Рипси Бандуриан (Ripsy Bandourian), старший директор Booking.com по партнерствам и работе с корпоративными заказчиками. – Благодаря сотрудничеству с Sabre мы сможем расширить охват и работать с высокодоходными покупателями туристических услуг, обеспечивая их клиентов доступом к широкому выбору вариантов: от отличных бизнес-отелей до удобных апартаментов и эксклюзивных предложений в любом уголке земного шара».

Официальный запуск Sabre Content Services for Lodging планируется позднее в 2018 г. Решение будет доступно через Sabre API, а также на платформе Sabre Red Workspace и в продуктах GetThere и TripCase. Оно призвано повысить эффективность и доходность игроков рынка за счет широкого выбора вариантов размещения, а также создать новые возможности по оптимизации, чтобы еще лучше управлять дистрибуцией, имуществом и тарифами.