Решения «Лаборатории Касперского» интегрированы в ИТ-инфраструктуру сети магазинов «Ашан»

«Лаборатория Касперского» обеспечивает кибербезопасность сети магазинов «Ашан». Для защиты корпоративной сети ритейлера в его ИТ-инфраструктуру были интегрированы решения Kaspersky Security для бизнеса и Kaspersky Security для виртуальных сред.

«Ашан Ритейл Россия» — российское подразделение международной торговой сети Auchan Retail. Первый гипермаркет «Ашан» открылся в России в 2002 г., сейчас в российскую сеть входит более 300 магазинов четырех форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины формата «у дома». В компании работает более 41 тыс. человек.

«Сегодня информационная безопасность — это крайне актуальная и обсуждаемая в бизнес-сообществе тема. Следует помнить, что в компании любого масштаба могут потенциально происходить киберинциденты. Для защиты ИТ-инфраструктуры одной из крупнейших торговых сетей прежде всего необходимы надежные и эффективные решения. Мы используем продукты «Лаборатории Касперского», которые отвечают нашим основным требованиям, для создания комплексной системы информационной безопасности», — отметил Александр Талалыкин, директор по информационным технологиям «Ашан Ритейл Россия».

«Мы рады, что "Ашан Ритейл Россия" выбирает именно наши продукты для обеспечения собственной информационной безопасности. Решения "Лаборатории Касперского" гарантируют усиленную защиту всех узлов сети с целью снижения риска успешных атак, распознают и ликвидируют даже неизвестные ранее угрозы и позволяют управлять всей системой безопасности из единой консоли. Кроме того, в нашем портфеле есть продукты, специально предназначенные для многоуровневой защиты виртуальных серверов, что очень актуально в современных условиях. Ведь виртуализация необходима любой компании, стремящейся вести бизнес глубоко и эффективно», — сказала Евгения Наумова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского».

Kaspersky Security для бизнеса — комплексное решение для корпоративных пользователей, которое включает в себя множество инструментов и технологий для обеспечения кибербезопасности всей ИТ-инфраструктуры. Оно обеспечивает сохранность конфиденциальной информации и целостность запущенных процессов и систем, позволяет контролировать и защищать мобильные устройства, помогает управлять удаленным доступом к корпоративной сети. Единая графическая консоль управления дает визуальный контроль над всеми защищаемыми устройствами, а интеграция с дополнительно доступным продуктом EDR (Endpoint Detection and Response) позволяет моментально выявлять и блокировать любые аномалии на рабочих местах сотрудников, нейтрализуя сложные APT-атаки.

Kaspersky Security для виртуальных сред — специализированное решение для защиты и обеспечения высокой производительности виртуальной инфраструктуры на базе VMware, vSphere, Microsoft, Hyper-V, Citrix, Xen и KVM. Технология предлагает защиту виртуальных машин от вредоносного ПО, персональный сетевой экран, систему предотвращения вторжений, а также контроль приложений, веб-ресурсов и периферийных устройств.