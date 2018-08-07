«М.Видео – Эльдорадо»: интернет-продажи ноутбуков достигла рекордных показателей

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (входит в ПФГ «Самфар» Михаила Гуцериева) подвела итоги развития российского рынка ноутбуков за первые шесть месяцев 2018 года. Треть нотубуков на российском рынке по итогам первого полугодия 2018 года продается онлайн. Это самая покупаемая через интернет техника.

Продажи ноутбуков в первом полугодии 2018 года продолжают расти: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 7% в штуках и 21% в деньгах до 1,2 млн устройств и 40,5 млрд рублей. По итогам января-июня средняя цена оказалась выше на 10% и достигла 34 000 рублей за счёт смещения спроса в более дорогой ценовой сегмент и роста спроса на геймерское оборудование. Спрос на ноутбуки в сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» был заметно выше, чем на рынке в целом: продажи показали рост на 20% в штуках и 30% в деньгах.

Интернет-продажи ноутбуков выросли на 23% в штуках и 45% в деньгах до 340 тыс. штук и 13,2 млрд рублей. Спрос на ноутбуки в интернет-магазинах mvideo.ru и Eldorado.ru оказался заметно выше – в среднем по Группе рост спроса составил 70% в денежном и штучном выражении.

Доля интернета в продажах ноутбуков достигла рекордных за последние пять лет показателей: 29% в штуках и 32% в деньгах. Доля онлайн-продаж ноутбуков выше, чем в других сегментах цифровой техники. Так, на рынке телевизоров и планшетов доля онлайн-продаж в натуральном выражении составляет порядка 19%, среди смартфонов – 13%, 9% от общего числа наушников было куплено онлайн.

«Пиковыми для рынка персональных компьютеров были 2012-2013 годы. После девальвации рубля в 2014 году спрос на ноутбуки сильно сократился из-за роста средней цены. Начиная со второй половины 2016 года рынок начал восстановление. Учитывая, что средний срок использования ноутбука составляет 4 - 5 лет, на 2018 год пришлось массовое обновление парка ПК как в b2b, так и в b2c сегментах, что и позволило рынку перейти в стадию активного роста. Благодаря выгодным кредитным предложениям и программам рассрочки покупатели получили возможность приобретать более функциональные и продвинутые модели. Мы ожидаем, что до конца года динамика сохранится на текущем уровне. Её поддержит активизация спроса в августе-сентябре в преддверии начала учебного года и сезон покупки подарков к Новому году», – отметил руководитель департамента «Домашний офис» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Помозов.

Спрос на ноутбуки от Apple вырос на 90% в первом полугодии 2018 года в натуральном выражении, благодаря чему бренд занял рекордную для себя долю на розничном рынке ноутбуков. Четвёрка лидеров рынка не изменилась, но Lenovo удалось выйти на первое место по спросу, обогнав трёх других крупных игроков - Asus, HP и Acer. Вместе на этих четырёх производителей приходится подавляющая доля рынка – 79% в штуках.

Наиболее заметен рост спроса в ценовых сегментах от 40 тысяч рублей и выше. Это связано со смещением интереса покупателей к моделям с более продвинутыми характеристиками. Так, по итогам первого полугодия наиболее заметный рост показали ноутбуки с процессорами Core i7 и Core i5. Штучные продажи устройств с более производительным процессором Core i7 выросли на 45%, спрос на Core i5 для моделей массового сегмента увеличился на 50%.

Наиболее востребованы лэптопы с дисплеем от 15 до 16 дюймов – на них приходится более 60% продаж ноутбуков в штуках.