«Манго Телеком» представил собственный сервис сквозной аналитики.

«Манго Телеком» объявил о выпуске собственного сервиса сквозной аналитики. Сквозную аналитику применяют для оценки эффективности маркетинга, используя большие массивы данных о действиях клиентов — от первого контакта с рекламой до покупки товара или услуги. Данные снимаются с каналов рекламы, инструментов коммуникаций и систем, регистрирующих сделки, — с возможностью их сопоставить и рассчитать экономический эффект от усилий в продвижении.

Аналитическая платформа MANGO OFFICE стала результатом развития идей, заложенных в появившемся у «Манго Телеком» годом ранее сервисе коллтрекинга. Компания заявляла, что стремится предложить бизнес-пользователям наиболее совершенный с технической точки зрения и при этом экономичный маркетинговый инструмент, обеспечивающий максимально точную обработку статистики звонков по рекламе.

С момента запуска коллтрекинга «Манго Телеком» вела масштабную программу интеграций этого сервиса, последовательно выстраивая для него инфраструктуру обмена данными с рекламными площадками, системами веб-аналитики и BI, CRM-системами и специализированными бизнес-приложениями. На следующем этапе коллтрекинг MANGO OFFICE перестал был службой, лишь экспортирующей статистику звонков внешним средствам анализа — в нем появились собственные аналитические отчеты.

Теперь аналитика MANGO OFFICE наравне со звонками учитывает и другие формы конверсий —заявки на сайте, контакты через формы обратной связи, заказы телефонных консультаций, коммуникации в веб-чате, социальных сетях и мессенджерах. Это позволяет целиком проследить связь между любой маркетинговой активностью, поступившими благодаря ей обращениями, состоявшимися в итоге сделками и полученными бизнес-результатами.

Отчеты могут быть представлены в любых необходимых разрезах и с высокой степенью достоверности. Аналитика MANGO OFFICE обладает особенной точностью, так как исходные данные при оценке не семплируются. Это означает, что система обрабатывает все накопленные в ней сведения, а не ограничивается фрагментом статистики, распространяя оценку этого фрагмента на данные в целом.

Визуальное представление для сквозной аналитики MANGO OFFICE было разработано с нуля. Графику и пользовательский интерфейс «Манго Телеком» создавала с учетом предпочтений профессиональных маркетологов. На платформе реализованы механики, максимально упрощающие взаимодействие с данными, построение отчетов и их использование в ежедневной практике.

Вадим Кожин, руководитель группы продуктового маркетинга «Манго Телеком», отметил: «Этот сервис именно такой, каким мы всегда хотели пользоваться сами. Мы — абсолютно data driven-компания и аналитической работой занимаемся очень тщательно. Поэтому точно знаем, насколько важно иметь хорошую аналитику для принятия решений, проверки гипотез, распределения бюджетов. Сегодня такая аналитика у нас есть благодаря нашему собственному инструментарию, и доступ к его возможностям появляется теперь у тысяч других компаний».