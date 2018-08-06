Tele2 определил лидеров по потреблению интернета

Tele2 составил рейтинг регионов, которые лидируют по среднемесячному потреблению дата-трафика на одного пользователя. По итогам I полугодия 2018 года самыми интернет-активными оказались жители Саратовской области.

Первые места в рейтинге лидеров по потреблению мобильного интернета достались регионам в составе макрорегионов «Черноземья» и «Волги». На первом месте оказалась Саратовская область. Второе и третье места занимают Чувашская Республика и Пензенская область, где пользователи мобильного интернета в среднем в месяц скачивают примерно на 13% меньше дата-услуг, чем лидеры рейтинга. На четвертой и пятой позиции с небольшой разницей в потреблении находятся Самарская область и Республика Мордовия, которые отстают от победителя списка на 18%. Москва и Санкт-Петербург занимают только 8-е и 12-е места рейтинга.

В целом в разрезе макрорегионов рейтинг потребления интернета на одного абонента выглядит иначе. Лидером списка макрорегионов, жители которых наиболее активно пользуются дата-услугами, ожидаемо стала Москва и область. На втором месте по востребованности дата-услуг оказался макрорегион «Юг»: здесь жители в среднем скачивают примерно на 7% меньше трафика, чем москвичи. Третью позицию списка занимает «Северо-Запад», с небольшим отставанием за ним следует «Центр» – с результатом на 12% и 15% соответственно меньше, чем в макрорегионе-победителе. Замыкает пятерку лидеров макрорегион «Черноземье», который отстает от столичного региона на 17% по среднему потреблению трафика на одного дата-пользователя.

Tele2 проанализировала, как активность потребления услуг передачи данных коррелирует с проникновением 4G-устройств в сети оператора. Что касается лидера, здесь снова обошлось без сюрпризов – по итогам II квартала 2018 года на первом месте рейтинга Москва с результатом 68%. Затем следует макрорегион «Дальний Восток» с долей 4G-устройств на уровне 41%. При этом в рейтинге макрорегионов, лидирующих по потреблению интернета, «Дальний Восток» занимает 9-е место.

Третье место рейтинга с проникновением 4G-устройств в 40% делят макрорегионы «Урал» и «Северо-Запад». Последний занимает то же самое, третье место и в рейтинге активности интернет-пользователей. «Центр» находится на четвертой позиции по проникновению LTE-устройств. Макрорегион делит это место с «Югом» и «Волгой», показывая результат в 37%. Замыкает пятерку лидеров «Сибирь» и «Черноземье», где доля 4G-гаджетов в общем объеме устройств составляет 35%.