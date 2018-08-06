Россия закрепит беспилотные автомобили в международном законодательстве

НТИ «Автонет» инициировала поправки в Венскую Конвенцию о дорожном движении 1968 года с учетом развития высокоавтоматизированного транспорта.

Соответствующие предложения были разработаны в рамках заседания рабочей группы по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») Национальной технологической инициативы «Автонет».

В предложениях подчеркивается, что одним из наиболее серьезных препятствий для скорейшего внедрения новых технологий является правовая неопределенность в отношении допуска на дороги общего пользования полностью автоматизированных транспортных средств. В настоящий момент однозначного ответа о возможности использования такого транспорта в действующей редакции Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года не содержится.

«Для стимулирования дальнейшего развития технологий полной автоматизации управления транспортным средством необходимо внести изменения, которые должны допускать эксплуатацию на дорогах общего пользования транспортных средств, не требующих от водителя постоянного выполнения задачи по управлению автомобиля и его присутствия внутри», - отмечает со-руководитель рабочей группы НТИ «Автонет», президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко.

В частности, планируется приравнять функции автоматизированной системы управления автомобилем к функциям водителя, который должен при любых обстоятельствах сохранять контроль над своим транспортным средством, с тем чтобы соблюдать необходимую безопасность и оставаться всегда в состоянии осуществлять рулевые маневры.

В пресс-службе НП «ГЛОНАСС» подчеркивают, что основное преимущество новых поправок – это повышение безопасности. Примерно 85% ДТП происходит по вине «человеческого фактора», который включает в себя невнимательность водителя, утомляемость, алкогольное или наркотическое опьянение. Появляются дополнительные возможности для улучшения организации дорожного движения, снижения потребления топлива и уровня вредных выбросов, сокращение простоев подвижного состава. Высокоавтоматизированный транспорт может стать ключевым средством повышения комфорта для лиц, которые по разным причинам не могут управлять обычными автомобилями.

Также предлагается добавить в Конвенцию ряд новых терминов, среди которых само понятие «высокоавтоматизированное транспортное средство», а также «среда штатной эксплуатации» - эксплуатационные, географические, временные, дорожные, инфраструктурные и иные условия, для функционирования в которых специально предназначена автоматизированная система вождения.

Предложения России планируется вынести на рассмотрение Всемирного форума по безопасности дорожного движения Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, заседание намечено на сентябрь 2018 года.