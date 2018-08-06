«Медиа Альянс» и «Ростелеком» представят зрителям фильмы и сериалы Star Media

«Медиа Альянс» и «Ростелеком» заключили соглашение о запуске трех каналов Star Media в «Интерактивном ТВ». Более 5 млн семей по всей стране в новом телевизионном сезоне смогут смотреть круглосуточные каналы Star Cinema, Star Family и BOLT, которые предлагают качественные отечественные фильмы и сериалы для женской, семейной и мужской аудитории соответственно.

«Ростелеком» обладает эксклюзивными правами на вещание каналов в «Интерактивном ТВ» и будет делиться знаниями об аудитории услуги, чтобы представленный контент максимально учитывал ее предпочтения.

Компания «Медиа Альянс» занимается созданием, развитием и распространением каналов Star Media на территории России, а ее портфолио теперь охватывает практически все жанры телевизионного контента, в том числе качественные фильмы и сериалы, привлекающие к экранам многомиллионную аудиторию.

Star Cinema адресован женщинам 25+, его главные темы – любовь, страсть, интриги и все, что вызывает яркие, неподдельные эмоции.

Star Family создан для семейного просмотра и ориентирован на всех зрителей старше 14 лет. Канал отличает разнообразие жанров – мелодрамы, триллеры, исторические фильмы и сериалы, а также образовательные проекты, которые всегда востребованы у его аудитории.

Программное наполнение BOLT формируется с учетом предпочтений мужской аудитории 25+, основу канала составляют боевики, детективы, а также военные фильмы и сериалы.

«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» – это цифровая витрина с выбором телевизионного и видеоконтента высокого качества. На ней доступно более 240 телеканалов, в том числе 85 – в формате HD, около 20 тысяч фильмов и сериалов в сервисе «Видеопрокат» (включая форматы HD и 3D), а также максимальный набор дополнительных сервисов («Управление просмотром», «Родительский контроль», «Мультискрин», «Караоке» и др.).

Техническое вещание телеканалов в сети «Интерактивного ТВ» организовано через платформу «Медиалогистика» компании «МСК-IX». Платформа с помощью новейшего оборудования обеспечивает бесперебойную доставку телеканалов от вещателя до операторов кабельного и спутникового телевидения с гарантированно высоким качеством изображения и звука.