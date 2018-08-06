Honeywell объявила о выпуске новой единой платформы для систем безопасности корпоративного уровня

Подразделение «Промышленная автоматизация» Honeywell объявило о выпуске Safety Manager SC, нового поколения флагманской платформы Safety Manager. Благодаря масштабируемой модульной архитектуре это решение может использоваться в качестве единой платформы для всех систем безопасности предприятия. Заказчики, часто использующие четыре или пять различных систем безопасности, смогут консолидировать их и сократить затраты на разработку и обучение, а также уменьшить запасы запасных частей.

В Safety Manager SC применен новый контроллер на основе серии C и такие технологии Honeywell, как LEAP, универсальные модули ввода-вывода для систем безопасности, автономное моделирование и интеграция с системой Experion, которые в совокупности упрощают проектирование, разработку и тестирование систем безопасности.

«Наши заказчики все чаще хотят получить интегрированное решение для управления и безопасности, а также пользоваться преимуществами партнерства с одним поставщиком для реализации всех своих потребностей, – сказал Тим Лефевр (Tim LeFevre), менеджер по глобальному маркетингу систем безопасности, подразделение Honeywell "Промышленная автоматизация". — Мы удовлетворяем эти потребности благодаря опыту в области распределенных систем управления (РСУ) и систем безопасности и глубоким знаниям в сфере интеграции. Honeywell является одним из немногих поставщиков, способных поддерживать полный жизненный цикл систем безопасности».

Платформа Safety Manager SC была разработана для решения трех основных задач: обеспечения безопасности, упрощения операций и сокращения затрат.

Решение имеет сертификат соответствия уровням полноты безопасности SIL2 и SIL3 и поддерживает распределенные приложения безопасности разного масштаба, требующие различных уровней резервирования.

Safety Manager SC упрощает операции, обеспечивая полную интеграцию РСУ и систем безопасности, а также оптимизирует процессы обслуживания, поиска и устранения неполадок благодаря упрощенной конструкции.

Компактность, универсальные модули ввода-вывода для систем безопасности и методика LEAP, реализованные в Safety Manager SC, способствуют снижению затрат, а возможности автономного моделирования помогают ускорить разработку и проверку логики систем безопасности.