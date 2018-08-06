«ДИТ Москвы» и бизнес поделились с москвичами видением «умного» города

Руководство Департамента информационных технологий города Москвы и технологических компаний Avito, «Ростелеком», Tele2, «АКАДО Телеком», Doc+, поделились с горожанами своим видением «умного города». Обсуждение цифрового будущего столицы проходит на площадке городского краудсорсингового проекта до 10 августа.

Глава ДИТ Артем Ермолаев, рассказывая о цели разработки стратегии «Умный город», отметил важность «создания по-настоящему удобного города, в котором будет безопасно и комфортно жить, интересно учиться и легко зарабатывать, оставаться здоровым и интересно проводить свободное время». В числе приоритетных направлений, по словам министра, развитие инструментов открытого диалога между властью, гражданами и бизнесом и использование искусственного интеллекта для решения городских задач.

Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома» Александр Абрамков полагает, что переход к умному городу потребует изменения градостроительных нормативов.

«Еще на стадии проектирования необходимо рассчитывать внедрение умной инфраструктуры и кардинально пересмотреть концепцию оказания всех видов коммунальных и цифровых услуг», – отметил топ-менеджер национального оператора в своем блоге.

Он также призвал установить базовый минимальный набор «умных» услуг, которые должны быть доступны жителям. Доминирующей бизнес-моделью в умном городе, по мнению Абрамкова, станет, сервисная модель: «Уже сейчас все наши решения постепенно уходят в модель «как сервис»: инфраструктура – IaaS, программные решения – SaaS и другие».

Генеральный директор сервиса объявлений Avito Владимир Правдивый в своей колонке на предположил, что возрастающую роль в умном городе будет играть сервисы совместного потребления – они помогут снизить нагрузку на городскую инфраструктуру и избавят пользователей от лишних посредников. Существенная часть транзакций будет приходиться на C2C-сегмент (пользователь пользователю), а обеспечивать качество сервиса и безопасность сделки будут платформы подобные Avito. Умный город будущего также научится «кастомизироваться» под индивидуальные нужды и потребности каждого жителя, – уверен Правдивый.

Москву уже сегодня можно причислить к «умным» городам, считает генеральный директор «АКАДО Телеком» Сергей Назаров. В столице работает интеллектуальная система управления транспортными потоками, создана система видеонаблюдения с видеоаналитикой, в школах активно внедряется цифровое образование. Следующим рубежом умного города для телекоммуникационных и ИТ-компаний «станет создание «умного» пространства внутри квартиры», – написал в своем блоге руководитель оператора.

Директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин, называет большие данные ключевой технологией, «которая в ближайшие годы изменит городское планирование». Аналитика больших данных, в том числе от сотовых операторов, позволит совершенствовать городскую среду и грамотно планировать развитие социальной и транспортной инфраструктуры.

Директор по инновациям мобильной клиники Doc+ Илья Ларченко в ближайшие годы ждет серьезного прорыва в цифровой медицине. По его словам, для революции в этой сфере уже проделана большая подготовительная работа: государственные и частные клиники оцифровали свои базовые процессы, либерализовано законодательство, а у населения сформировалось доверие к цифровым каналам получения услуг.

Более 3 тыс. участников присоединились с 1 августа к обсуждению цифрового будущего Москвы в формате краудсорсинга. На платформе crowd.mos.ru они оставили более 1 тыс. идей и более 3 тыс. комментариев. Отбирать наиболее интересные и реализуемые идеи горожан помогают ведущие отраслевые эксперты и руководители крупнейших технологических компаний. По вечерам для участников обсуждения проходят бесплатные образовательные вебинары от проекта ICT.Moscow.

Краудсорсинговая платформа Правительства Москвы действует уже четыре года. Идеи горожан помогли повысить качество обслуживания в поликлиниках, разработать стандарт детского отдыха, создать новые маршруты наземного транспорта и многое другое. За все время пользователи предложили порядка 80 ты. идей, 2,7 тыс. из них были приняты.