АНО «Цифровая экономика» представила российский бизнес на G20-B20 Digital Economy Summit

АНО «Цифровая экономика» представила интересы российского бизнеса на G20 - B20 Digital Economy Summit, который прошел 30-31 июля в Буэнос-Айресе и собрал представителей бизнес-сообществ и органов госвласти стран большой двадцатки.

Директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Марков рассказал о развитии цифровой экономики в России, о роли и запросах бизнеса в этом процессе.

Участники B20 представляют консолидированное мнение бизнеса стран большой двадцатки, транслируемое в формате конкретных рекомендаций участникам G20, среди которых министры финансов и главы центральных банков государств с наиболее развитой экономикой, для рассмотрения и возможной реализации на глобальном уровне.

«В целом подход к развитию цифровой экономики в России соответствует основным мировым трендам в этом направлении, в том числе за счет организации эффективного диалога между бизнесом и государством, который ведется на площадке АНО «Цифровая экономика». Проблемы которые мы обсуждаем в России являются актуальными для абсолютного большинства стран большой двадцатки: создание телекоммуникационной инфраструктуры на территориях с низкой плотностью населения, создание государственных сервисов в цифровом формате для предприятий малого и среднего бизнеса, создание бесплатных онлайн-платформ для обучения цифровым навыкам, поддержка людей, потерявших работу из-за внедрения цифровых технологий и т.д. Участие в диалоге на площадке с коллегами из других стран крайне важно поскольку экономику данных, которую можно назвать эффективной, сложно построить без международной кооперации», - отметил директор по информационной инфраструктуре АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Марков.

Делегаты B20 совместно с представителями G20 обсудили разработку и внедрение технологий 4.0., цифровизацию малого и среднего бизнеса, финтех, обучение цифровым навыкам граждан с учетом гендерного подхода, цифровое госуправление и информационную инфраструктуру. Рекомендации, выработанные по этим базовым темам, будут в дальнейшем детально рассмотрены на саммите G20.