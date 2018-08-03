Техносерв Cloud стал удобнее для миграции с сервисом Flexify.IO

«Техносерв Cloud» и Flexify.IO объявили о начале сотрудничества.

В настоящее время многие компании ориентируются на мультиоблачную стратегию и стараются распределять свои данные между несколькими облачными провайдерами и платформами. Так, бизнес получает дополнительную гарантию стабильности ИТ-инфраструктуры, доступности критичных бизнес-приложений и сохранности данных в случае серьезной аварии на инфраструктуре одного из провайдеров. Однако гибридные варианты, как правило, дороже и сложнее в реализации и управлении данными, приходится решать вопрос совместимости предлагаемых решений, протоколов, функциональности. Существенно упрощает эту задачу сервис Flexify.IO – специальная облачная платформа, которая связывает воедино облачные ресурсы и сервисы сразу нескольких поставщиков.

Продукты и сервисы Flexify.IO, созданные на основе ПО собственной разработки, позволяют клиентам перенести свои данные в облака и свободно перераспределять их между несколькими облачными системами хранения. В настоящее время Flexify.IO предлагает миграцию в облака 9 провайдеров. При этом клиент управляет своими данными централизованно в личном кабинете. Изменение их распределения между облачными хранилищами прозрачно для пользователей и приложений и выполняется за пару кликов. Созданная система виртуализации объектных систем хранения включает алгоритм прозрачной конвертации протоколов доступа к информации, алгоритм распределения данных между облачными хранилищами и алгоритм миграции.

«Наш сервис предназначен прежде всего компаниям среднего и крупного бизнеса, которые приняли решение использовать облачные хранилища данных, и системным интеграторам, которым требуется развернуть приложение для Amazon S3 на других платформах. Также он адресован провайдерам облачных сервисов, которые могут выступать в качестве партнеров. Flexify.IO дает возможность очень быстро, без дополнительных временных и человеческих ресурсов, переносить свои данные в облака операторов и предоставляет настраиваемый шлюз передачи от одного провайдера другому, позволяя выбрать предложение с наименьшей в текущий момент стоимостью хранения. Например, клиент может решить, что хочет 50% данных хранить в Azure, а остальные 50% – в Техносерв Cloud, а потом парой кликов поменять это соотношение, например, на 30/70», – сказал Сергей Кандауров, основатель сервиса Flexify.IO.

«Техносерв Cloud стал более гибким и клиентоориентированным в вопросе миграции в наше облако: до настоящего времени заказчики могли переходить к нам либо самостоятельно, либо привлекая специалистов, теперь же появилась дополнительная возможность – использовать сервис Flexify.IO, – отметил Никита Дергилёв, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud. – Сотрудничество с сервисом позволяет клиентам Техносерв Cloud, не задумываясь о сложности миграции, в течение нескольких минут перенести данные, например, из Amazon S3 или Azure. Особенно это актуально для крупного международного бизнеса, который работает в российском правовом поле. Также сервис будет удобен в ситуации возможной недоступности какого-либо оператора облачных услуг. В этом случае клиенты смогут в течение нескольких минут перенести информацию, а блокировка никоим образом не затронет их работу».