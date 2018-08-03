Объем транзакций по картам UnionPay увеличился более чем на 40%

Объем транзакций по картам UnionPay с середины июня по середину июля 2018 г. вырос более чем на 40%, а количество транзакций увеличилось примерно на 130%.

Главным расходом иностранных держателей карт UnionPay в России являются траты в супермаркетах, кафе и ресторанах. В течение этого периода количество покупок товаров повседневного спроса выросло более чем на 30%, а объем транзакций в кафе и ресторанах увеличился в два раза. Объем транзакций при бронировании гостиничных номеров и покупках в duty free взлетел более чем на 130%.

Кроме того, среди держателей карт популярностью пользуется сервис мобильных платежей UnionPay. Количество и объем транзакций с помощью UnionPay mobile QuickPass выросли примерно в 20 раз, в частности благодаря тому, что московский Аэроэкспресс запустил прием UnionPay mobile QuickPass на турникетах. Кроме того, стартовала акция «Пройдите через турникет за 1 рубль, используя UnionPay mobile QuickPass и UnionPay IC Card QuickPass».

Тем временем, все больше держателей карт UnionPay, посещая Россию, предпочитают бронировать онлайн авиабилеты и номера в отелях. С мая по середину июля объем транзакций при покупке авиабилетов на сайте «Аэрофлота» с помощью карт UnionPay вырос на 30%.

«В 2017 г. наш бизнес в России рос быстрыми темпами, и в 2018 г. мы подняли планку еще выше. Российский офис UnionPay International верен обязательству предоставлять более безопасный и удобный опыт пользования банковской картой. В частности, мы прилагаем усилия, чтобы гости, посещающие Россию, могли использовать платежные методы, с которыми они знакомы, по всей стране. В будущем мы продолжим расширять нашу эквайринговую сеть в России и масштаб эмиссии карт, чтобы предложить безопасные и удобные платежные сервисы жителям России», — сказал Фань Цзигуан, глава российского офиса UnionPay International.

В данный момент карты UnionPay принимают более 85% POS-терминалов и банкоматов в России. UnionPay mobile QuickPass стал ключевым сервисом UnionPay в России, более чем 1 млн POS-терминалов в ресторанах, отелях, супермаркетах, в транспорте и шопинг-центрах поддерживают бесконтактные платежи UnionPay. С этого июня UnionPay International сотрудничает с около 100 торгово-сервисными предприятиями в России, предлагая скидки до 50% держателям своих карт.