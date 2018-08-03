«НТЦ Протей» и «Ваймарк Системс» протестировали решение WiFi Offload для создание конвергентных сетей WLAN/UMTS

«НТЦ Протей» и «Ваймарк Системс» завершили тестирование совместного решения для создания конвергентных WLAN/UMTS сетей. Основой нового продукта стали система «Протей-WiХ» и виртуальная платформа Wimark. «Протей-WiХ» позволяет операторам мобильной связи интегрировать существующие WiFi-домены в инфраструктуру 3G/4G/LTE сетей, а решение компании «Ваймарк» обеспечивает удаленное централизованное управление WiFi точками доступа без замены аппаратного обеспечения.

Результаты тестирования показали полную совместимость разработок российских компаний. Это позволило партнерам предложить телеком-рынку решение «под ключ» для полноценного использования ресурсов разрозненных WiFi-сетей в интересах сотовых операторов. Внедрение этого решения снижает нагрузку на радиоканалы мобильной сети и позволяет предоставить мобильным абонентам весь спектр услуг широкополосного доступа в самых популярных и людных местах.

Потребность абонентов сотовых сетей в услугах мобильного интернета постоянно растет, а радиочастотный ресурс не безграничен. Лучшим решением для быстрого удовлетворения возросшего спроса в местах скопления большого количества людей и при уже имеющихся хот-спотах является переиспользование ресурсов сетей WiFi. При этом совместное решение «НТЦ Проте»й и «Ваймарк Системс» снимает с оператора проблемы авторизации и тарификации абонентов, аппаратной модернизации точек доступа и гарантирует выполнение требований СОРМ.

Платформа «Протей-WiХ» обеспечивает реализацию технологии WiFi Offload, имеет встроенный AAA сервер и поддерживает различные механизмы аутентификации, в том числе EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-TLS, по MAC-адресу и другие. Протей-WiХ легко интегрируется с prepaid-платформами операторов связи, имеет встроенный личный кабинет и поддерживает гибкие алгоритмы тарификации для абонентов домашней и гостевой сетей.

Виртуальная платформа Wimark упрощает создание и обслуживание распределенных WiFi-сетей, используя современные технологии мониторинга, само-конфигурации и самовосстановления на мультивендорном оборудовании.

Первое коммерческое внедрение комплексного решения компаний «НТЦ Протей» и «Ваймарк Системс» планируется на базе одного из крупнейших операторов мобильной связи в СНГ. Предложенная модель позволит оператору наращивать пропускную способность сети и предлагать своим абонентам полный спектр услуг FMC, не требуя масштабных закупок нового оборудования. Автоматизация процессов аутентификации, гибкие настройки тарификации и виртуализация функций управления сетью обеспечат экономию на операционных расходах и новые источники доходов от реализации WiFi-сервисов оператора в торговых центрах, на стадионе и в аэропорту.