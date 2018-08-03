Huawei объявила итоги первого полугодия 2018 года

Huawei Consumer Business Group (CBG) объявила итоги первого полугодия 2018 года. Компания сообщила о значительном росте мировых поставок смартфонов – до 95 миллионов единиц. Согласно IDC (International Data Corporation), Huawei может стать вторым по величине крупнейшим производителем смартфонов во втором квартале 2018 года с долей мирового рынка 15.8%.

Ричард Ю, президент компании Huawei Consumer Business Group, отметил: «За последние полгода наша компания достигла удивительных результатов, отмеченных стабильным ростом по всем продуктам на мировом рынке. Наш успех напрямую связан с нашей преданностью инновациям, а самое главное – нашим клиентам. Развиваясь в дальнейшем, Huawei всегда будет работать над совершенствованием наших продуктов, в частности, над развитием функций искусственного интеллекта, облачных сервисов и расширением экосистемы Huawei».

HUAWEI P20 Series: инновационный дизайн и фотосъемка на основе искусственного интеллекта были позитивно восприняты представителями модной индустрии. Мировые поставки P20 превысили 9 миллионов единиц. HUAWEI Mate 10 Series: последние модели Huawei Mate 10 определили дальнейшее развитие технологий мобильного искусственного интеллекта, тем самым укрепив позиции компании на рынке высоких технологий. Мировые поставки Huawei 10 Mate Series превысили 10 миллионов единиц.

Huawei nova Series: на глобальном уровне количество пользователей смартофнов nova превысили 50 миллионов, что способствовало росту рынка смартфонов средней ценовой категории. Мировые поставки nova Series увеличились на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи часов Huawei Wearables увеличились на 147% по сравнению с предыдущим годом.

Розничный бизнес заметно вырос, и на данный момент в мире открыто более 53 000 магазинов Huawei и 3 500 многофункциональных центров по всему миру. Корпорация планирует и в дальнейшем развивать розничную сеть, открыв еще 10 000 магазинов Huawei и 700 многофункциональных центров до конца 2018 года.

Позитивные впечатления от флагманских смартфонов и смартфонов средней ценовой категории значительно повысили ценность бренда Huawei. Компания заняла 25 место в рейтинге самых дорогих брендов в мире (Brand Financial Global 500 2018), 48 место в рейтинге мировых брендов по версии BrandZ’s Top 100 и 79 место в списке наиболее значимых брендов в рейтинге Forbes в 2018 году. Важно отметить, что Huawei – единственная китайская компания, которой удалость попасть в список лучших брендов по мнению Forbes в 2018 году.