Биометрические технологии «ЦРТ» вошли в состав Единой биометрической системы

Группа компаний «ЦРТ» стала вендором технологии идентификации по голосу и технологии детектирования живого пользователя для Единой биометрической системы. «ЦРТ» также представила решение для сбора биометрических данных VoiceKey.INSPECTOR.

Единая биометрическая система — это национальная цифровая платформа удаленной биометрической идентификации, технологическим оператором которой является компания «Ростелеком». Для дистанционной аутентификации в рамках платформы сейчас используются две модальности — лицо и голос, также в системе используются алгоритмы защиты от взлома с помощью аудио- и видеозаписи – liveness detection. «Ростелеком» использует мультивендорную модель, когда каждый биометрический признак (лицо, голос) обрабатывается движками нескольких производителей. Так, «ЦРТ» является одним из вендоров технологий идентификации по голосу и алгоритма liveness.

«Для отбора поставщиков "Ростелеком" проводил конкурс, который длился около года. На первом этапе отсеивались решения, не проходящие по техническим требованиям. Позже все системы, прошедшие первичный отбор, проходили несколько этапов испытаний: лабораторные, полевые, сценарные, — сказал генеральный директор «ЦРТ» Дмитрий Дырмовский. — Таким образом только надежные алгоритмы, обеспечивающие необходимую точность в разных условиях работы, попали в Единую биометрическую систему и теперь отвечают за аутентификацию граждан».

«В основе Единой биометрической системы лежат надежные современные технологии, которые обеспечивают высокую точность распознавания и безопасность хранения данных пользователей. ЦРТ – передовой отечественный вендор биометрических технологий, с которым мы сотрудничаем в различных проектах. Например, в мае мы совместно с ЦРТ представили концепт идентификации граждан при входе в музей "Эрмитаж"» - отметил Иван Беров, директор по цифровой идентичности компании «Ростелеком».

С 1 июля 2018 года первые банки, подключенные к системе, уже начали собирать биометрические данные клиентов, которые пожелали пользоваться функциями платформы. Для сбора биометрических отпечатков лица и голоса банкам требуются специальные программы. Среди таких решений, уже вне состава Единой биометрической системы, «ЦРТ» предлагает банкам приложение для сбора биометрических отпечатков VoiceKey.INSPECTOR.

Приложение позволяет сфотографировать клиента и сделать записи его голоса, которые вместе с анкетой с личными данными отправляет в Единую биометрическую систему. В программе встроена функция проверки снимков и записей голоса на соответствие требованиям платформы и гарантирует их пригодность для создания биометрических шаблонов.

Единая биометрическая система позволяет гражданам проходить дистанционную аутентификацию по лицу и голосу. Сейчас с помощью системы можно дистанционно открывать счета в российских банках. В дальнейшем планируется использовать систему для дистанционного предоставления государственных, медицинских, образовательных и других услуг. Система создана по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации.