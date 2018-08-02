Trade-in от «Мегафона»: Apple сдают чаще

По данным аналитиков «Мегафона», по программе trade-in клиенты чаще сдают Apple iPhone, а покупают Samsung и Apple примерно одинаково. На третьем месте по предпочтениям покупателей Xiaomi.

По итогам первого полугодия 2018 года по программе trade-in, которая позволяет обменять старый смартфон на скидку при покупке нового, в 65% случаев клиенты сдавали смартфоны Apple, в 35% Samsung.

С 27 июля и до конца августа действует специальное предложение: при сдаче старого устройства в trade-in клиент получает помимо суммы за сдачу смартфона еще и дополнительную скидку до 2 000 рублей на покупку нового смартфона стоимостью от 10 000 рублей любого вендора (кроме смартфонов Apple и Samsung S9).

Услугой trade-in уже можно воспользоваться в таких городах России, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Рязань, Тверь, Калуга. Всего в программе по обмену смартфонов участвует 1300 салонов из 32 регионов страны.

Apple заняли 6 строчек из 10 самых сдаваемых смартфонов по итогам 7 месяцев действия программы trade-in в салонах «Мегафона». На первом месте по распространенности среди обмениваемых смартфонов в линейке Apple были iPhone 5s 16Gb SpaceGray, доля этих аппаратов в общем объеме устройств составила 10%. На втором месте - iPhone 6 16Gb SpaceGray с долей 5% %, на третьем - iPhone 5s 16Gb Silver с долей 4,5%. Самый сдаваемый из Samsung оказался Galaxy A5 2016 A510F 16Gb, его обменивали в 4% случаев.

Samsung стал занимать более трети сдаваемых аппаратов c конца 1 кв 2018, когда началось активное продвижение S9|S9+ в trade-in. В мае вообще были сравнимые объемы сдачи Apple и Samsung.

В офисах продаж «Мегафона» можно обменять смартфоны Apple, начиная от IPhone 4S, и флагманские устройства Samsung, выходившие после 2014 года на новые модели Apple и Samsung S9, S9+. Стоимость старого устройства учитывается при покупке нового телефона, аксессуаров и дополнительных услуг. Также скидки действуют на покупку любых товаров, которые можно приобрести в кредит или рассрочку. Сумма скидки зависит от модели, технического и внешнего состояния устройства.

После сдачи смартфонов по trade-in покупают чаще всего Apple и Samsung – это выбор покупателей в 90% случаев. На третьем месте Xiaomi, далее Huawei и ZTE.

«Программа trade-in оказалась востребована у населения страны, поэтому мы решили расширить не только географию, но и содержание предложения. Помимо флагманов Apple и Samsung по программе теперь можно купить и устройства других производителей, - сказал Кирилл Шибанов, генеральный директор «Мегафон Ритейл», - Каждый год на полки кладется более миллиона старых устройств, а trade-in дает возможность сдать отслуживший свой срок девайс и приобрести новый, существенно при этом сэкономив».