«Технопром» разработал блокчейн-проект на платформе Exonum для железных дорог
«Технопром» с Bitfury выпустил пилотную версию блокчейн-системы для повышения эффективности основных технологических и организационных процессов при обслуживании железнодорожного парка.
Использование нового сервиса позволит ЖД-операторам, РЖД и другим участникам рынка сократить простои парка, снизить срок и стоимость ремонтов, ликвидировать оборот контрафактных деталей, повысить транспортную безопасность и определить ответственность исполнителей ремонтных работ.
Решение создано с помощью разработанного в Bitfury фреймворка Exonum. Exonum – это фреймворк с открытым исходным кодом, с помощью которого разрабатываются приватные блокчейны с различными функциональными возможностями.
Блокчейн — это технология распределенных реестров и хранение информации в виде цепочки блоков, которая не позволяет изменять или удалять информацию без согласия большинства участников.
Торговая площадка, разработанная в ходе реализации проекта позволяет совершать сделки по продаже или обмену ремонтных узлов, а так же контролирует жизненный цикл вагонов и историю происхождения номерных деталей с гарантией их качества.
Смарт-контракты отслеживают хронологию всех операций с деталями, сигнализируя о возникновении дублей номеров узлов, деталей без истории происхождения или некорректных данных в техническом паспорте узлов вагона.
«На сегодняшний день одним из приоритетных направлений деятельности компании «Технопром» является практическая реализация проектов внедрения блокчейн-технологии, таких как доверенные реестры активов, электронные биржи, автоматизированные транспортно-логистические системы. Реализация подобных проектов позволяет оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы, связанные с логистическими цепочками, повысить прозрачность обмена данными и ускорить взаимодействие между всеми участниками процессов. Внедрение технологии блокчейн на железных дорогах и других видах транспорта — это достоверность, прозрачность и защита сохраненных данных» — сказал генеральный директор «Технопрома» Павел Филиппов.