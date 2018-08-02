«Стэп Лоджик» обеспечил скоростным Wi-Fi Фестиваль болельщиков FIFA в Москве

«Стэп Лоджик» обеспечил работу служебного и публичного Wi-Fi на Фестивале болельщиков FIFA на Воробьевых горах во время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 в России.

Фестиваль болельщиков FIFA — массовое мероприятие, проводимое в 11 городах-организаторах ЧМ-2018 в период с 14 июня 2018 по 15 июля 2018. На площадках фестиваля были организованы не только трансляции матчей чемпионата на больших экранах, но и насыщенная развлекательная программа, концерты известных музыкантов и прочие активности, подготовленные партнерами и спонсорами ЧМ-2018. Самой посещаемой стала фан-зона в Москве: за время проведения чемпионата число гостей площадки на Воробьёвых горах в общей сложности составило 1 887 200 человек.

В рамках контракта с Департаментом информационных технологий города Москвы (ДИТ) на создание телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения информационного взаимодействия посетителей Фестиваля болельщиков FIFA в Москве «Стэп Лоджик» выполнил работы по построению беспроводной и проводной сети связи для служебного и публичного использования.

Проект был реализован в кратчайшие сроки и охватил более 60 площадок на территории Фестиваля болельщиков на Воробьевых горах: медиа-центр, центр волонтеров, центр аккредитации, объединенный пункт безопасности, офис FIFA, павильоны спонсоров, пункты общественного питания, банкоматы, ТВ-компаунд и др. Также для гостей фан-зоны был организован публичный высокоскоростной Wi-Fi. Авторизация осуществлялась в соответствии с законодательством РФ, путём получения пароля по SMS. Для удобства международных болельщиков процесс авторизации происходил с помощью паспорта болельщика (FAN ID).

«Стэп Лоджик» разработал техническое решение на создание структурированной кабельной системы (СКС), системы кабельных каналов и системы проводного и беспроводного сегментов сети передачи данных в соответствии с техническим заданием и требованиями FIFA к проведению Фестиваля болельщиков.

Команда интегратора произвела обустройство беспроводной телекоммуникационной инфраструктуры на территории Фестиваля болельщиков, монтаж и настройку оборудования. В состав работ вошли в том числе сборка и установка телекоммуникационных шкафов, монтаж оборудования в шкафах, на столбах освещения, опорах и специальных конструкциях, монтаж кабельных трапов, монтаж и тестирование оптических магистральных кабельных линий, подключение оборудования к источникам электропитания, коммутация магистральных линий связи, настройка проводного и беспроводного оборудования, подключение оборудования к сетям связи.

«Стэп Лоджик» построил высоконадежную инфраструктуру для предоставления беспроводного доступа высокой плотности к сети Интернет на всей территории Фестиваля болельщиков посредством сети, организованной по технологии Wi-Fi стандарта IEEE 802.11b/g/n/ac. Созданная инфраструктура предполагала обеспечение работоспособности сети даже при аварийных ситуациях. Кроме того, специалисты интегратора осуществляли техническую поддержку в режиме 24/7, включая проведение экспертных консультаций, оперативную поддержку пользователей, внесение изменений в конфигурацию оборудования, поиск и устранение неисправностей, анализ и оперативное восстановление работоспособности инфраструктуры, проактивную диагностику и мониторинг.

По итогам проекта компания «Стэп Лоджик» получила благодарственное письмо от ДИТ Москвы «За большой вклад в создание современной и высококачественной телекоммуникационной инфраструктуры в городе Москве и за высокопрофессиональную работу при подготовке и во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и Фестиваля болельщиков FIFA FANFEST в Москве».

«Фестиваль болельщиков FIFA – центр притяжения гостей со всего мира, и основной задачей принимающей стороны стало обеспечение комфорта и безопасности миллионов человек. Наличие устойчивого доступа к высокоскоростному Wi-Fi – это не только необходимый атрибут для удобства болельщиков. Он обеспечивал работу организаторов, волонтеров, силовых ведомств, представительств компаний-спонсоров чемпионата на территории фан-зоны. Рекорд по количеству подключений к Wi-Fi наши специалисты зафиксировали 15 июля во время финального матча Франция-Хорватия: 8700 суммарно зарегистрированных абонентов, 3350 одновременно, в пике. Мы гордимся реализованным проектом во многом еще и потому что нам представилась возможность применить свои компетенции в организации и проведении спортивного события мирового масштаба, которое позволило укрепить имидж нашей страны на международной арене», – сказал Виктор Шарафетдинов, ведущий руководитель проектов «Стэп Лоджик».