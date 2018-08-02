«Ростелеком» представил квартальные результаты деятельности

Число подписчиков платного ТВ компании превысило 10 млн абонентов «Ростелеком» объявил результаты деятельности за 2 квартал 2018 г. по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО.

Рост выручки во 2 квартале 2018 г. составил 3% год-к-году; за последние четыре квартала среднегодовой рост выручки составляет 5%. Доля цифрового сегмента в выручке составила 53%. База подписчиков платного ТВ превысила 10 млн клиентов.

Услугами мобильной связи компании пользуются 1 млн абонентов. Сохраняются высокие темпы прироста абонентской базы ШПД по оптическим технологиям (+7%) и IPTV (+11%), а также продолжают уверенно расти показатели ARPU по ШПД и IPTV. Рост доходов от предоставления дополнительных и облачных услуг, обеспеченный реализацией проектов «Умный город», развитием дата-центров и облачных сервисов, во 2 квартале 2018 г. составил 34%.

Выручка за 2 кв. 2018 г. выросла на 3% до 77,4 млрд руб. по сравнению со 2 кварталом 2017 г. Показатель OIBDA составил 23,7 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 30,6%. Чистая прибыль выросла на 9% до 3,1 млрд руб. по сравнению со 2 кварталом 2017 г.

Выручка за первое полугодие 2018 г. выросла на 5% до 153,6 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2017 г. Показатель OIBDA вырос на 1% до 46,9 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2017 г. Рентабельность по OIBDA составила 30,5% по сравнению с 31,7% в 1 полугодием 2017 г. Чистая прибыль выросла на 16% до 7,0 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2017 г. Капитальные вложения составили 29,6 млрд руб. (19,3% от выручки), снизившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (30,2 млрд руб. и 20,7% от выручки за 1 полугодие 2017 г.). FCF составил (6,7) млрд руб. против (4,0) млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2017 г.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил: «Мы довольны результатами 2 квартала 2018 года. Компания набрала хороший темп и последние 12 месяцев растет по выручке среднегодовыми темпами, равными 5%, что обеспечивается расширением цифрового сегмента, который занимает более 53% всех доходов. За счет набора базы и роста ARPU увеличиваются доходы на наших основных рынках платного ТВ и ШПД, где мы занимаем лидирующие позиции. Это происходит благодаря продвижению дополнительных сервисов и новых услуг, таких, например, как видеонаблюдение, число подписчиков которой утроилось за отчётный квартал. В сегменте корпоративных и государственных заказчиков мы видим рост спроса и доходов на облачные услуги, сервисы дата центров, информационной безопасности, что также поддерживает наш рост. Мы усиливаем компетенции в области ключевых точек нашего роста, к которым относится в том числе развитие бизнеса информационной безопасности. Именно поэтому в отчетном квартале мы приобрели компанию Solar Security, технологического лидера в сфере целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью. За последние годы сервисы кибербезопасности «Ростелекома» получили широкое распространение среди наших клиентов и показали высокую эффективность в части защиты от киберугроз. Сделка по покупке Solar Security – это ценное приобретение, позволяющее моментально нарастить присутствие на рынке за счет уже востребованных и доказавших свою эффективность продуктов и сервисов. На базе Solar Security создается национальный оператор кибербезопасности России, чья деятельность включает три направления – сервисы, собственные продукты и комплексные решения по кибербезопасности. Также мы успешно реализуем важные государственные проекты. Во втором квартале текущего года за счет государственного финансирования мы продолжили подключение к высокоскоростному интернету медицинских учреждений и малонаселенных пунктов, а также обеспечили организацию видеонаблюдения на Едином государственном экзамене. Также не могу не отметить нашего участия в качестве регионального спонсора по проведению Чемпионата мира по футболу 2018, которое имело значительный маркетинговый эффект для нашей компании. Во время чемпионата мы разворачивали сети Wi-Fi на площадках фестивалей болельщиков, обеспечивали видеоконференцсвязь для оргкомитета и представителей FIFA, организовывали доступ в Интернет на стадионах, запускали специальные акции и розыгрыши, - делали все, чтобы футбольный праздник для болельщиков со всего мира прошел комфортно с точки зрения пользования цифровыми сервисами «Ростелекома» и запомнился высоким качеством предоставления наших услуг. В июне текущего года на общем собрании акционеры приняли решение распределить 100% чистой прибыли и выплатить 5,05 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции, что транслировалось в высокий уровень дивидендной доходности. Уверен, что последовательное выполнение целей нашей стратегии и в дальнейшем будет способствовать обеспечению достойного уровня дивидендов для наших акционеров».

«Результаты второго квартала 2018 года позволяют нам с уверенностью смотреть на перспективы дальнейшего развития компании в наращивании цифрового сегмента. Мы ожидаем дальнейшей позитивной динамики основных финансовых показателей в будущем. В этой связи мы подтверждаем прогноз на 2018 год. Мы ожидаем, что выручка сможет вырасти более, чем на 2%. По OIBDA margin в текущем году планируем обеспечить уровень более 31,5%, при этом CAPEX прогнозируем в пределах 60-65 млрд руб. без учета реализации гос. программ», - сказал Сергей Анохин, старший вице-президент - финансовый директор «Ростелекома».