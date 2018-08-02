Fujitsu представила ПО для мониторинга инфраструктуры ЦОДов

Fujitsu представила обновленную версию программного обеспечения, призванного оптимизировать работу и мониторинг целых сред ИТ-инфраструктур. ПО позволяет снизить расходы и уменьшить энергопотребление, повысив скорость и время непрерывной работы центров обработки данных.

Fujitsu Software Infrastructure Manager V2.3 (ISM) – программное обеспечение, которое значительно упрощает развертывание, эксплуатацию и обслуживание инфраструктур ЦОД. Fujitsu ISM создает единую панель управления, что значительно облегчает работу по сравнению с использованием отдельных программных решений для контроля работы коммутаторов, серверов и систем хранения данных.

Fujitsu ISM помогает компаниям ускорить переход на программно-определяемые ЦОД и автоматизировать развертывание гибких и динамичных инфраструктур для управления растущими нагрузками. Это гарантирует оперативное предоставление ИТ-сервисов за счет распределения рабочих нагрузок и потоков данных, а также увеличивает время непрерывной работы ЦОД.

Интуитивно понятная панель управления позволяет в реальном времени контролировать работу, отображая практическую информацию о параметрах работы ЦОД и осуществляя унифицированное управление прошивками всех устройств. Fujitsu ISM позволяет осуществлять мониторинг статуса и работы информационных систем для соответствия требованиям соглашений об уровне обслуживания. Вводимые в эксплуатацию новые устройства определяются автоматически, что облегчает управление инфраструктурой и создает защиту от добавления неавторизованных устройств.

Fujitsu ISM версии 2.3 уже доступно для приобретения в Европе, странах Ближнего Востока, в Индии и в Африке. Стоимость зависит от региона. Минимальная стоимость лицензии для одного сервера составляет 1519 евро. Стоимость также зависит от количества управляемых аппаратных узлов и начинается от 128 евро за лицензию на один узел (цены указаны без учета налогов и таможенных сборов).

Предлагая эффективное управление жизненным циклом разрозненных ЦОД с помощью единого пользовательского интерфейса, решение Fujitsu ISM поддерживает серверы, СХД и сетевое оборудование компании Fujitsu, NetApp с поддержкой Fujitsu, компании Cisco, Brocade и оборудование других производителей, не включенных в список.