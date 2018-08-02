eMusic привлечен $70 млн на систему продаж и управления отчислениями музыкантам

eMusic, которым через компанию TriPlay владеет казахский бизнесмен Кенес Ракишев, объявил о планах привлечь $70 млн для создания децентрализованной системы продажи музыкального контента и управления вознаграждением для музыкантов.

Уже в сентябре компания проведет публичное ICO для создания новой платформы (на основе технологии блокчейн), которая, как предполагается. в значительной мере изменит мировой музыкальный рынок.

Компания eMusic существует более 20 лет. За это время она собрала каталог из более чем 26 млн треков и продала более 1 млрд загрузок.

Сегодня, по словам генерального директора eMusic Тамира Коха, модель традиционной электронной музыкальной библиотеки изжила себя. Как сообщил недавно телеканал CNBC, один из мировых лидеров музыкальной индустрии – Spotify, несет серьезные финансовые потери. К концу 2018 года они могут достигнуть $400 млн, что составляет от 5 до 10% годового дохода. Скорее всего, в ближайшем будущем потери ожидают и AppleMusic.

«В течение 20 лет мы являлись лидерами рынка для независимых артистов и их поклонников. Сегодня система потоковой передачи данных позволяет любому пользователю прослушать в интернете любую композицию, записанную когда-либо на протяжении всей истории музыкальной индустрии. Но она не защищает авторские права музыкантов. Большинство любителей музыки еще даже не осознают, что это может привести к тому, что будет появляться все меньше новых композиций и новых музыкантов» - сказал Тамир Кох.

Кенес Ракишев инвестировал средства в медиа-страртап TriPlay еще в 2015 году. По его мнению, новая блокчейн-платформа сделает систему распределения вознаграждения между музыкантами и сервисами по продаже музыки более прозрачной.

Благодаря технологии блокчейна, авторы музыки смогут практически в режиме реального времени видеть, сколько раз было прослушано и скачено каждое из их произведений. И система распределения гонорара между сервисом, на котором куплен трек, и музыкантом также станет прозрачной. Кроме того, новая технология позволит предотвратить пиратское распространение контента.

Эксперты полагают, что технология blockchain поможет исправить недостатки, которые существуют в нынешней системе распространения и продажи музыки. Уже сегодня многие мировые звезды заявили, что готовы перейти на новую платформу.

«Думаю, что новая технология в ближайшие несколько лет в значительной степени повлияет на мировой музыкальный рынок» - сказал инвестор Кенес Ракишев.