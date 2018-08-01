Русскоязычный Google Ассистент получил интеграцию с конструктором чатботов Aimylogic

Just AI объявила о доступности разработки диалоговых приложений для Google Ассистента на русском языке в конструкторе чатботов Aimylogic. Интеграция Aimylogic c виртуальным помощником Google позволяет не только создавать новые диалоги, но и за несколько шагов адаптировать под Google Ассистента активных чатботов, разработанных для других каналов. Сейчас в среде Aimylogic создано более 2500 чатботов и голосовых навыков.

Кирилл Петров, основатель и управляющий директор Just AI, отметил: «В июле компания Strategy Analytics опубликовала прогноз: к 2019 году более половины всех смартфонов будут иметь доступ к виртуальным голосовым помощникам, а к 2023 году эта цифра возрастет до 90%. Доля Google Ассистента на международном рынке смартфонов внушительная – 51%, в России его позиции тоже обещают быть лидирующими – на долю мобильных устройств с Android OS, по данным StatCounter на июнь 2018-го, приходится 74% рынка. Так что локализация Google Ассистента на русский язык, о которой Google объявил 30 июля, – это своевременное событие, которое дает еще один импульс развитию технологий разговорного искусственного интеллекта (Conversational AI) в России. Google Ассистент уже сейчас понимает сотни команд на русском языке, и его функционал будет быстро расширяться».

Насколько разнообразными будут возможности Google Ассистента, зависит от разработчиков. Компания Google предлагает всем желающим создавать собственные диалоговые приложения – в том числе с помощью конструктора Aimylogic, интегрированного с Google Ассистентом.

Конструктор чатботов и голосовых навыков от Just AI вышел на рынок в мае 2018 года. За два месяца к тестированию продукта подключились более 1700 человек. Всего с помощью Aimylogic были созданы 2574 бота. При этом более 50% всех активных ботов реализованы в виде голосовых навыков для «Яндекс.Алисы»: этот канал был существенно более востребован бизнесом, чем Телеграм (доступ к мессенджеру получили 25% созданных чатботов) или чаты на сайтах (20%).

Большинство ботов в Aimylogic создаются для решения бизнес-задач и коммуникации с клиентами: чатботы для записи посетителей в парикмахерскую, на курсы по волейболу или в фитнес-центр, боты-консультанты для маркетинговых агентств, недвижимости и других отраслей, боты для покупок в интернет-магазинах и отслеживания товаров, голосовые навыки для заказа еды онлайн или в заведении, и даже бот для спортивных ставок.

Гораздо меньше чатботов, предназначенных для развлечения пользователей, но они есть: в основном это «разговорные» игры – например, когда чатбот пытается угадать задуманное собеседником слово. Связка Aimylogic с Google Ассистентом поможет быстро и без лишних действий вывести любого разработанного бота на новый канал.

Aimylogic (aimylogic.com) построен на базе платформы Just AI Conversational Platform с применением собственной технологии NLU (natural language understanding, понимание естественного языка), реализованной на базе нейросетей и машинного обучения, с самыми современными алгоритмами определения семантической близости. Продукт имеет встроенный визуальный редактор, с помощью которого можно создавать чатботов без использования специальных языков программирования, обучать голосовых помощников Google Ассистент и «Яндекс.Алиса», создавать навыки для умных устройств и смарт-колонок.