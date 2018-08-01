Prestigio представила компактный ноутбук Smartbook 141S

Prestigio, производитель портативной электроники, представил Smartbook 141S – производительный и компактный смартбук в металлическом корпусе.

Матовый IPS экран с диагональю 14,1 дюйма и разрешением Full HD обеспечивает высокое качество изображения. «Начинку» составляют: двухъядерный процессор Intel Mobile Celeron N3350 (Apollo Lake) с частотой 1,1 ГГц – 2,4 ГГц, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и предустановленная официальная Windows 10 Home/Windows 10 Pro.

Smartbook 141S — первый ноутбук Prestigio, доступный не только в базовой комплектации с объемом памяти 32 ГБ, но и в расширенной — на 128 ГБ. Вместимость жесткого диска можно увеличить с помощью SSD-карт М.2 SATA.

Смартбук оснащен двумя портами USB 3.0 и портом micro HDMI, а также поддерживает WI-FI и BT 4.0, благодаря чему его легко подключить к любому современному устройству и превратить в мобильный офис или центр развлечений.

Габариты Smartbook 141S позволяют носить его с собой в небольшом рюкзаке и даже в дамской сумочке. Они составляют всего 33 х 22 х 1,3 см, вес — 1,4 кг. Устройство можно использовать на деловых встречах и для удаленной работы в кафе, также оно идеально подойдет студентам и школьникам. Последние оценят приятный бонус от Prestigio — на Smartbook 141S предустановлена лицензионная версия популярной игры Minecraft.

Prestigio Smartbook 141S доступен в трех цветовых вариациях: темно-серый, синий и темно-коричневый.